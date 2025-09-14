Cipo no tuvo gol, perdió con Olimpo y se quedó afuera de la Copa Argentina

El equipo del Chango Cravero generó mucho y le metieron el gol en el final, en su último partido en la zona Campeonato.

Por la novena y última fecha de la zona Campeonato del Federal A, Cipo cayó por la mínima en el clásico ante Olimpo de Bahía Blanca en La Visera. Leandro Espejo marcó el único tanto de la tarde, ante un discreto marco de público.

El albinegro necesitaba ganar y esperar un resultado ajeno para clasificar a la Copa Argentina del año que viene, pero nada de eso ocurrió.

En el local volvieron a la titularidad Ricardo Dichiara y Lucas Mellado , pero la falta de gol sigue siendo el factor común.

Cristian Ibarra tuvo dos situaciones claras, pero sus disparos se fueron por arriba del arco de Lungarzo. Después, el arquero de Olimpo evitó por duplicado el gol de Lucero, que en una de sus chances falló de manera increíble en el área chica.

Además, Gustavo Mbombaj estuvo cerca con un tiro libre que pasó al lado del palo, pero al local le faltó contundencia, algo que le pasó en varios partidos de la zona Campeonato.

Por su parte, la visita llegó con una pelota parada de Diego Ramírez, aunque se vio superado por el rival.

En el complemento, la condición dominante de Cipo se potenció tanto como la falta de gol del equipo del Chango. Una y otra vez, los intentos de Ibarra, Lucero y Ricardo Dichiara no fueron suficientes para vulnerar a Lungarzo.

La escasa efectividad es uno de los factores diferenciales más notorios respecto de la primera fase.

A medida que pasaron los minutos, el reloj fue transformándose en otro rival.

Pasando los 20' del segundo tiempo, Marín marcó mal en un pelotazo largo, Prost le ganó la pelota y cedió para Villacorta, que se perdió el primero para Olimpo con un remate limpio en el punto del penal.

Lo que vendría a los 41' era un final anunciado. Mbombaj cometió un grave error al despejar una pelota cruzada y Leandro Espejo se fue mano a mano, le rompió el arco a Crespo y determinó la victoria de Olimpo.

Cipo cerró una segunda fase floja, donde solo sumó más que Kimberley, terminó octavo de nueve equipos y sin poder entrar a cuartos de final por el primer ascenso ni a la Copa Argentina del año que viene.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Yago Piro, Jeremías Langa, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Matías Páez, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Ricardo Dichiara. DT: Daniel Cravero

Olimpo: Juan Pablo Lungarzo; Federico Pérez, Juan Pablo Vivas, Nestor Moiraghi y Matías Kucich; Cristian Amarilla, Nicolás Villagra, Diego Ramírez y Gonzalo Groba; Felix Villacorta y Martín Prost. DT: Mauricio Giganti

Cambios: ST Andrés Almirón por Lucero (C), Leandro Vella por Páez (C), 27 Andrés Domínguez y Federico Acevedo por Mellado y Dichiara (C)

Cancha: La Visera

Árbitro: José Sandoval