Cipo no pudo con Atenas en Río Cuarto y deberá luchar por el segundo ascenso

El equipo de Cravero igualó sin goles y quedó afuera de la lucha por el primer boleto a falta de una fecha en la segunda fase.

Por la penúltima fecha de la zona Campeonato, Cipo igualó con Atenas de Río Cuarto sin goles y ya no tiene chances matemáticas de entrar entre los cuatro primeros del nonagonal. El equipo del Chango Cravero necesitaba la victoria para llegar con chances de clasificación al último capítulo de la segunda fase del Federal A .

En un partido que fue malo en la primera parte y algo más entretenido en la segunda, el albinegro tuvo sus oportunidades, pero no las pudo aprovechar y en el cierre se salvó de la derrota por las atajadas de Facundo Crespo .

Para este encuentro, el técnico decidió el regreso de Yago Piro, recuperado de su lesión, más los ingresos de Matías Páez y Nehuén García.

Nicolás Trejo estuvo en el banco de suplentes, mientras que Nicolás Parodi y Lucas Mellado no viajaron con el grupo.

El partido mejoró en el complemento

En la etapa inicial, Atenas y Cipo estuvieron lejos de su mejor nivel, aquel que mostraron sobre todo en la primera fase.

De todas formas, en ese contexto las mejores fueron para la visita. Cristian Ibarra y Leandro Vella tuvieron dos chances claras en el comienzo del partido, pero una vez más al equipo rionegrino le faltó efectividad.

El albinegro encontró espacios a las espaldas del lateral izquierdo Lucio Pérez en el inicio, aunque los remates a unos 20 metros del arco rival salieron desviados.

Atenas intentó con envíos aéreos o pelotazos frontales, pero no generó oportunidades nítidas. Las intervenciones de Crespo fueron sólidas para descolgar centros o salir a cortar balones sueltos.

Para el arranque del complemento entró Domínguez por Vella y en la primera que intervino el recién ingresado, llegó Cipo con un remate de Stancato desde la medialuna del área que salió apenas arriba del travesaño.

Pasados los 10', tras una pelota larga de Lucero, Domínguez tuvo la más clara. El delantero se fue mano a mano, pero definió ancho y falló ante la salida de Geist.

Atenas reaccionó con un par de pelotas cruzadas que le dolieron a Cipo. Entre Crespo y el gol errado por Franco Pérez salvaron a la visita.

En un segundo tiempo que fue más atractivo, los 45' finales se hicieron de ida y vuelta.

Crespo volvió a aparecer con una gran atajada para evitar el tanto de Mateo Tuset, mientras que del otro lado Ibarra también estuvo cerca con un remate cruzado.

Ya en tiempo adicionado, el arquero de Cipo se erigió como figura ante un cabezazo de Rins, otro que saltó desde el banco.

Tras esa acción aparecieron las discusiones y el partido se le fue de las manos a Etem. Se agarraron Lucio Pérez con el ingresado Mbombaj y el encuentro quedó demorado varios minutos.

En los minutos finales, el local estuvo más cerca y el arquero del Capataz fue determinante para el resultado final.

De todas formas, el reparto de puntos le sirvió más a Atenas, quien llegará a la última fecha en zona de clasificación, mientras que Cipo ya no podrá entrar entre los cuatro que irán a cuartos de final por el primer ascenso.

Desde lo matemático, al equipo rionegrino tampoco tiene chances de ser quinto y entrar a la Copa Argentina del año que viene. Un cierre de segunda fase que ni el más pesimista pensaba después de haber sido el mejor del país en el primer semestre.

Tras el pitazo final, el mencionado Lucio Pérez le metió una trompada a Piro adelante del árbitro y se generó un tumulto que duró algunos segundos.

El último partido de Cipo en esta etapa será con Olimpo y sumar de tres puede ser relevante de cara a los cruces por el segundo ascenso, donde los equipos de la zona Campeonato se cruzarán con los de la Reválida.

SÍNTESIS

Atenas de Río Cuarto: Cristian Geist; Juan Romero, Francisco Araya, Federico Peralta, Lucio Pérez; Facundo Mucignat, Agustín Alcaraz, Antú Hernandez; Gabriel Azcurra; Mariano Martínez y Mateo Mana. DT: Martín Leiva.

Cipo: Facundo Crespo; Yago Piro, Jeremías Langa, Yair Marín y Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez, Gonzalo Lucero y Leandro Vella; Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Cambios: ST, al inicio, Andrés Domínguez por Vella (C), Pablo Palavecino por Maná y Alana Fernández por Romero (A), 9 Franco Pérez por Hernández (A), 15 Santiago Jara por Lucero (A),

Cancha: "9 de Julio", Río Cuarto

Árbitro: Jorge Etem