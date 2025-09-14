Deportes La Mañana Canelo Álvarez Los mejores memes de la derrota de Canelo Álvarez vs Crawford en Las Vegas

Las redes sociales estallaron con la derrota del mexicano ante el boxeador estadounidense por decisión unánime de los jueces.







Canelo Álvarez sufrió los golpes del estadounidense Terence “Bud” Crawford en una velada histórica en Las Vegas, Estados Unidos, por lo que el local terminó arrebatándole los cinturones que lo colocaban como un indiscutido en el peso supermediano. Si bien se trató de un resultado por puntos, los jueces coincidieron y le dieron la victoria a Crawford de forma unánime.

De esta manera el estadounidense de 37 años se metió en la historia del boxeo siendo campeón indiscutido de tres divisiones distintas (ligero de la Organización Mundial de Boxeo, superligero y wélter) y acrecentó su poderío económico ya que se preveía que se llevaría una bolsa que rondaría los 50 millones de dólares.

Crawford se llevó las fotos tras vencer al histórico boxeador con una victoria resonante en el deporte y que, a pesar de que ya tenía una figura establecida, sumó una marca histórica. Luego del imponente evento realizado, aparecieron distintos memes en las redes sociales por algunos golpes duros que recibió Canelo.