Abel Ferreira, DT del Palmeiras, confesó cómo Gallardo lo ayudó con su carrera

El entrenador portugués reveló en una anécdota cómo el DT argentino le sirvió de inspiración para su trabajo.

Este miércoles por la noche, River buscará empezar con el pie derecho su serie de cuartos de final de CONMEBOL Libertadores cuando reciba al Palmeiras en el Más Monumental. El partido marcará el reencuentro entre los entrenadores Abel Ferreira y Marcelo Gallardo , que vuelven a cruzarse tras la victoria del portugués sobre el argentino en 2020.

En varias ocasiones, Abel ha demostrado ser un admirador confeso del trabajo de Muñeco, incluso se ha inspirado directamente en las lecciones extraídas de un libro sobre un ex mediocampista. En una entrevista con Sportv en 2021, meses después del triunfo sobre River en la semifinal de la Libertadores 2020, el portugués habló sobre la publicación. Según el entrenador, compró el libro "El Pizarrón de Gallardo: así armó un River ganador", del periodista Christian Leblebidjian, antes del partido de ida contra Millonarios y se sumergió en la lectura de las tácticas e ideas de Gallardo.

Poco después, el comandante del Palestino utilizó un movimiento enseñado por el argentino en la obra para sorprender al Corinthians, con enorme éxito: el Palmeiras goleó 4-0, el 18 de enero de 2021, en lo que fue el 1er derbi del entrenador portugués en el fútbol brasileño.

image

"No lo sabes, pero cuando fuimos a jugar contra River Plate (por la Libertadores), compramos (el libro de Gallardo), yo y el cuerpo técnico, para leer de principio a fin, para que no faltara nada. Mientras estudiaba, estaba aprendiendo", dijo.

"Puedo decir que en el partido contra el Corinthians, en casa, utilicé un movimiento, no diré de qué sector era, lo que vi en el libro de Gallardo. Dije: 'Wow, esto tiene sentido en mi cabeza, gran idea', y solo lo hice porque estos equipos hacen mucho marcaje individual y, para liberarse del marcaje individual, estos movimientos abren espacio en el interior", continuó.

El agradecimiento de Abel Ferreira a Marcelo Gallardo

"No hay problema (en usar ideas de otro entrenador). Me gustó, lo vi y pronto lo encajé en nuestro equipo y los jugadores lo hicieron sin saber, o mejor dicho, sin saber de dónde salió la idea porque eran movimientos muy simples que abrían espacios", agregó Abel Ferreira.

image

Abel, por cierto, también ha dicho que tuvo la oportunidad de agradecer a Gallardo por sus enseñanzas. Esto sucedió después de la clasificación del Alviverde sobre River, en la semifinal de la Libertadores 2020, cuando el portugués abrazó a su compañero de equipo profesional y le dijo varias cosas al oído. En la conferencia de prensa posterior al título sobre Santos, en Maracaná, Abel Ferreira reveló el contenido de la conversación.

"Mucha gente me preguntó qué le dije a Gallardo. Dije que íbamos a ganar (la Libertadores) y dije que se lo iba a dedicar. Porque si hoy soy un mejor entrenador, fue gracias a él", dijo.

"Comparto esto con ustedes ahora, esta conversación que tuve, porque River también merecía clasificarse, para el partido que jugaron en Allianz Parque. No para Argentina, porque fuimos mucho mejores allí y podríamos haber terminado la eliminatoria allí. Pero si hoy soy mejor entrenador, es gracias a Gallardo", agregó.