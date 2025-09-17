El descargo de Rosario Central por la obscena gastada a Newell's: "Nos hacemos responsables"

El Canalla emitió un comunicado en sus redes sociales sobre lo ocurrido en las tribunas durante el partido ante Boca.

Rosario Central quedó en el centro de la polémica con la dedicatoria que le hicieron los hinchas a Newell's durante el partido que terminó 1-1 ante Boca en el Gigante de Arroyito. Las imágenes obscenas que recorrieron el mundo precisaron de un fuerte descargo por parte de la institución aclarando lo sucedido.

"Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito durante el partido del último domingo ante Boca ", comenzó diciendo el Canalla en su comunicado y agregó: " Esta forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar de esta Comisión Directiva".

Por otra parte resaltó: "Creemos y nos gusta el folclore en el fútbol, pero siempre que sea sano y dentro de un respeto hacia el rival y a los valores de toda nuestra gente. Lo ocurrido el último domingo no refleja estos valores ".

Lejos de apartarse de lo sucedido en las tribunas, la CD dio la cara y tomó posición ante lo sucedido: "Ante los hechos mencionados, el club se hace responsable y se encargará de que este tipo de conductas y objetos no se repitan de ninguna manera en el futuro"

Para cerrar expresó el comunicado: "Invitamos a todos los socios e hinchas a vivir la pasión por Rosario Central de manera responsable y respetuosa, celebrando el fútbol dentro de los valores que siempre nos identificaron. Juntos hacemos grande al Club, dentro y fuera de la cancha".

Las obscenas dedicatorias de los hinchas de Rosario Central a Newell's con Fabbiani como protagonista

En el Gigante de Arroyito se vivió una fiesta en las tribunas en la previa y durante el encuentro ante Boca con la presencia especial de Di María y Leandro Paredes, dos campeones del mundo, defendiendo cada uno su club. Los hinchas no se obnubilaron por ser testigos de ese hecho histórico y recordaron a Newell's, su máximo rival.

El duelo ante el xeneize, que terminó en empate 1-1, fue el primer encuentro que jugó Rosario Central en condición tras la victoria por la mínima, con gol de Angelito, en el clásico rosarino. Es por eso que os hinchas del Canalla realizaron fuertes dedicatorias en las tribunas con banderas contra su rival.

Uno de los personajes más apuntados por los fanáticos de Central fue el Ogro Fabbiani, entrenador de la Lepra, a quien le dedicaron dos banderas exhibidas en la tribuna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/1967366201941925902&partner=&hide_thread=false SANÍSIMO: Hinchas de Rosario Central hicieron una bandera en forma de pene que "lecheaba" la cara del Ogro Fabbiani, director técnico de Newell's. pic.twitter.com/s1rXqbLqBC — Derechazo (@derechazoar) September 14, 2025