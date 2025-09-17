Diputados rechazaron los vetos de Javier Milei a Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica

Live Blog Post

Miguel Ángel Pichetto, dijo que el Congreso salvó al sistema universitario y al Hospital Garrahan

"Si este Congreso no hubiera tenido la sensibilidad, la responsabilidad, para abordar las demandas sociales, indudablemente iba a entrar en un proceso de crisis terminal el sistema universitario y un estandarte de la salud pública, como el Hospital Garrahan", aseguró el diputado Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal.

“Hemos escuchado que en este espacio hay gastadores, que siempre están trabajando para aumentar el gasto. No hemos tenido en estos dos años de gobierno la posibilidad de debatir un presupuesto nacional y cuáles son las prioridades. Todos íbamos a coincidir en la prioridad de la educación, en la salud, en mantener el Garrahan, las universidades públicas en donde todos nos hemos educado. Son temas para defender y para privilegiar en el debate de un presupuesto nacional”, agregó.

Por último criticó que "es más fácil echarle la culpa a otros"; "siempre están buscando argumentos para descalificar al Congreso para generar una acción negativa en términos de reclamos que son legítimos”.

Pidió citar a Demian Reidel al Congreso

Además, el legislador propuso citar al asesor presidencial Demian Reidel para que explique los motivos de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina.