La Marcha Federal contra los vetos de Javier Milei EN VIVO: la protesta afuera, la sesión adentro del Congreso

Sturzenegger pidió "no hacerle el juego" al kirchnerismo

"El contribuyente no debiera ser rehén de esa disputa", dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al explicar una vez más lo que se debate en el Congreso. Sostuvo que "hay una puja política" ya que "la sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados".

Agregó que, a modo de explicación, que "el kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras. A su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio".

Y puntualizó: "la centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales".

Finalizó el posteo indicando que "espero que los diputados no kirchneristas no le haga el juego al kirchnerismo y a sus cajas porque el mandato que recibió el Presidente @JMilei fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos".