Se sorteó la fase final de la Copa Davis: el duro rival que le tocó a la Argentina

Tras eliminar a Países Bajos el último fin de semana, el equipo de Javier Frana ya conoce a su rival para el Final 8.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) definió este miércoles en Bolonia el sorteo del cuadro para la Final 8 de la Copa Davis , que se disputará en esa ciudad italiana del 18 al 23 de noviembre. La Selección Argentina de Tenis , capitaneada por Javier Frana , enfrentará a Alemania en los cuartos de final.

Frana, se refirió al rival. Con una visión filosófica, el entrenador aseguró que no tenía expectativas previas sobre el contrincante, ya que ha aprendido a aceptar el destino: “La vida me fue demostrando que siempre lo que toca es lo mejor. Con los años fui aprendiendo que lo que no se puede controlar y lo que no está a tu alcance y a tu manejo, es simplemente dejar que vaya para el lado que tenga que ir”. Con la mente puesta en el próximo objetivo, dijo: “Tocó Alemania y es donde nosotros vamos a poner el foco como primer paso”.

Al reflexionar sobre el reciente triunfo del último fin de semana ante Países Bajos en Groningen, que valió la clasificación, el santafesino destacó la fortaleza del grupo: “El equipo tuvo una enorme actuación en la cancha porque ya entramos sabiendo que habíamos hecho las cosas de una manera inmejorable, que nuestra energía, nuestra unión nos hacía muy fuertes”.

image

El estratega resaltó la importancia del crecimiento grupal: “Habíamos vivido días muy enriquecedores en cuanto al crecimiento del grupo, en cuanto a la unión”. Y subrayó que la combinación de “mucho profesionalismo, mucha humanidad y mucha alegría” fue clave para superar los momentos complicados.

Pese al 3-0, aclaró que la serie no fue tan simple como pareció en los números: “En los tres primeros partidos que ganamos contra Países Bajos, tuvimos nuestros momentos muy difíciles que los supimos pasar y eso hizo que en los números parezca mucho más simple, pero no lo fue”.

Las declaraciones de Javier Frana

Javier Frana también expresó su enorme satisfacción por la situación en la que se encuentra el equipo, por ser el único representante por fuera del Viejo Continente entre los mejores ocho. “Para el tenis argentino en general, para la AAT (Asociación Argentina de Tenis), el equipo de Copa Davis y los jugadores, estar en esta situación de ser la única nación no europea en las finales de Copa Davis es una enorme satisfacción por lo logrado y un honor”, analizó.

image

Lejos de ver esta situación como una responsabilidad, la considera una oportunidad: “No creo que sea una presión adicional para nosotros, al contrario. Desde lo personal sentimos que Argentina viene haciendo las cosas muy bien. Sigue buscando la manera de mejorar y de crecer y estas cosas ayudan a conseguir esa unión, consenso y respeto en las diferencias".

Finalmente, Frana enfatizó el deseo de ver crecer a todo el tenis regional: “Claramente, no somos ni egocéntricos ni egoístas y queremos que en próximas ediciones tengamos más presencias sudamericanas, sin dudas. Porque eso nos hace fuertes como región y lo que necesitamos es que el tenis en toda la región crezca, se fortalezca”. Para concluir, destacó la clasificación de otras selecciones como Perú, Chile, Brasil y Ecuador para los próximos Qualifiers, lo que demuestra un crecimiento.

Además del duelo entre Argentina y Alemania, los restantes cruces en los cuartos de final de la Copa Davis serán: Italia vs Austria, Francia vs Bélgica y España vs Chequia. De ese último emparejamiento saldrá el rival del ganador de la serie entre el equipo albiceleste y el teutón.