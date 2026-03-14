Fórmula 1: Russell ganó el Sprint en China y Colapinto terminó 14°

En una carrera frenética que incluyó tres abandonos y auto de seguridad, George Russell ratificó su pole y se llevó la victoria.

Russell peleó duro con las Ferrari en la carrera sprint en el GP de China

Mercededs Benz j unto a Ferrari marcaron el ritmo de una apasionante carrera sprint en el Gran Premio de China en los primeros minutos de la madrugada del sábado. El británico George Russell , que había ganado la pole, se quedó con la victoria tras 19 vueltas.

En las primeras vueltas, hubo una dura pelea con las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc , que completaron el podio de la carrera sprint, que tuvo tres abandonos y un auto de seguridad cuando restaban cinco giros.

El argentino Franco Colapinto con Alpine , que había largado en la posicion 16, finalmente terminó en el puesto 14, luego de llegar incluso hasta el duodécimo lugar. El compañero de escudería, Pierre Gasly , finalizó undécimo.

Max Verstappen se quedó con la novena posición, luego de un mal lanzamiento que lo llevó hasta la posición 15.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Qué pasó con Franco Colapinto

La carrera comenzó muy bien para Colapinto, que tras una gran largada pudo superar a cuatro oponentes en la primera vuelta para escalar hasta el 12° puesto.

Si bien no pudo mantener ese gran ritmo y terminó en el 14° lugar, bastante lejos de los primeros ocho que sumaron puntos, el argentino redondeó unas 19 vueltas muy sólidas que le podrían permitir ganar confianza de cara a la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2032664251723079776&partner=&hide_thread=false P11 and P14 in the sprint



Close but unfortunately wasn’t able to come home with any points today. pic.twitter.com/CWcKfuydjQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largó en el séptimo puesto luego de la gran clasificación de este viernes por la madrugada, aunque no se pudo mantener arriba y quedó 11°.

Esta fue la primera carrera sprint del calendario 2026, donde están prevista seis competencias. La próxima será en Miami.

El fin de semana de Fórmula 1 sigue en Shangai, cuya construcción del circuito finalizó en 2004 y ese año tuvo su estreno en la Máxima. El diseño de la pista visto desde el aire se asemeja al símbolo chino "shang", que significa "arriba". El circuito tiene la particularidad de que los pilotos inician con las curvas 1 y 2, antes de girar a la izquierda en las curvas 3 y 4.

Número de vueltas: 56

56 Longitud del circuito: 5.451 kilómetros

5.451 kilómetros Distancia de carrera: 305.066 kilómetros

305.066 kilómetros Récord de vuelta: Michael Schumacher con 1:32.238 (2004)

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These are our Sprint point-scorers in Shanghai #F1Sprint #ChineseGP @Gatorade pic.twitter.com/AZeshy1oFk — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Los horarios del GP de China de Fórmula 1

Sábado 14/3:

Clasificación a las 4

Domingo 15/3:

Carrera a las 4

Todo lo que pase en la carrera de la Fórmula 1 en China se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports y en Disney + Premium.