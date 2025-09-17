La insólita reacción de De Paul cuando le anunciaron el gol de Racing a Vélez durante un duelo del Inter Miami

Mientras el mediocampista entraba en calor con el equipo estadounidense, un fanático le avisó al futbolista sobre el tanto de la Academia por Libertadores.

Rodrigo De Paul es un fiel hincha de Racing . Así lo ha confesado y también lo ha demostrado durante la etapa que vivió en la institución donde inició su carrera futbolística defendió la camiseta durante varios años, como también en su actual etapa en el exterior defendiendo la camiseta del Inter Miami de Estados Unidos.

Mientras la Academia enfrentaba a Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores el mediocampista de campeón con la Selección argentina realizaba la entrada en calor junto a Messi para dar paso al partido que terminaría con victoria 3-1 ante Seattle Sounders. Casi en un minuto a minuto, el jugador fue avisado de lo que sucedía en el encuentro.

La particular situación se dio cuando un hincha que estaba en las tribunas del estadio le gritó reiteradas veces al futbolista para anunciarle qué estaba pasando en el estadio José Amalfitani. Al instante de haber convertido el tanto Maravilla Martínez, De Paul fue advertido de esta situación y reaccionó con una sorpresa y alegría en su rostro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968150867389083843&partner=&hide_thread=false ¡A RODRI DE PAUL Y LEO MESSI LE CANTARON… EL GOL DE RACING A VÉLEZ! Atención a este ESPECTACULAR MOMENTO en la previa de Inter Miami vs. Seattle Sounders, mientras se disputaba la CONMEBOL Libertadores…



santibenedetti_ pic.twitter.com/KyU6pN8xFT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Polémica en Vélez y Racing: el fino gol anulado por decisión del VAR

Racing le ganó a Vélez por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio José Amalfitani, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El único gol del partido fue convertido por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, con un remate de primera en el área chica, a los siete minutos de la segunda mitad.

Además, el defensor del local Lisandro Magallán vio la tarjeta roja por doble amarilla, a los 43 minutos de la primera etapa. Así, Racing se fue con una ventaja mínima del partido de ida, en una serie que se definirá el próximo martes 23 de septiembre, a las 19:00 horas, en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968084025567838545&partner=&hide_thread=false MALAS NOTICIAS PARA VÉLEZ: DOBLE AMARILLA Y MAGALLÁN SE VA EXPULSADO ANTE RACING.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7tAEafKyc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

La primera llegada fue de Vélez, a los cinco minutos, con un tiro libre desde la izquierda que fue empujado por el primer palo por el volante Tomás Galván, con un tiro que se desvió y fue detenido por el arquero Facundo Cambeses, alto sobre su poste derecho.

Cinco minutos más tarde llegó Racing, con un remate desde el borde del área del mediocampista Agustín Almendra, que se fue ancho por el palo derecho del guardameta Tomás Marchiori.

En 14 minutos, un pase filtrado de Galván habilitó al delantero Michael Santos, que remató desde la derecha buscando el primer palo, pero no pudo superar a Cambeses. Algunos segundos después tuvo un nuevo disparo desde una posición similar, que salió bajo y se fue cerca del segundo palo.

A los 38 minutos, Santos recibió un pase largo por izquierda y metió un nuevo remate bajo y cruzado, que volvió a irse ancho.

Cuando iban 43 minutos, Vélez se quedó con un jugador menos por la expulsión del defensor Lisandro Magallán, que ya estaba amonestado, quien golpeó con los tapones al volante Juan Nardoni, luego de realizar un despeje.

Ya en la segunda mitad, la primera llegada fue de Racing, a los seis minutos, con una volea desde la izquierda del delantero Santiago Solari, que dio en el poste izquierdo de Marchiori.

A los siete minutos, un centro rasante del lateral Facundo Mura desde la derecha le llegó al delantero Adrián “Maravilla” Martínez, quien definió alto y de primera por el primer poste, para marcar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968091824863470036&partner=&hide_thread=false ¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR!! MARAVILLA MARTÍNEZ LA EMPUJÓ Y PONE EL 1-0 DE RACING ANTE VÉLEZ.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Im3FC0cewI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

En 16 minutos el defensor Aaron Quirós convertía el gol del empate, con un remate alto por el costado derecho, aunque el tanto fue invalidado porque en el córner previo, la pelota se había ido del campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968094815590994391&partner=&hide_thread=false ¡NO VALIÓ EL GOL DE VÉLEZ! La pelota no ingresó y el VAR anuló el 1-1 del Fortín ante Racing.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4LKksisYDl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

La última fue del “Fortín”, a los cinco minutos de descuento de la segunda mitad, con un remate bajo al segundo palo del extremo Matías Pellegrini, desviado por el arquero Cambeses.

Síntesis del partido entre Vélez y Racing

Copa Libertadores 2025.

Cuartos de final.

Partido de ida.

Vélez 0 - 1 Racing.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

VAR: Rodolpho Toski (Brasil).

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

Gol en el segundo tiempo: 7m. Adrián Martínez (R).

Incidencia en el primer tiempo: 43m. Lisandro Magallán expulsado (V).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Aaron Quirós por Tomás Galván (V) y Manuel Lanzini por Imanol Machuca (V); 20m. Duván Vergara por Gabriel Martirena (R); 22m. Matías Pellegrini por Michael Santos (V); 30m. Tomás Conechny por Santiago Solari (R) y Matías Zaracho por Agustín Almendra (R); 32m. Agustín Lagos por Jano Gordon (V); 43m. Ignacio Rodríguez por Gabriel Rojas (R) y Adrián Balboa por Adrián Martínez (R)