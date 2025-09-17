¿La futura casa de la Selección Argentina?: el sorpresivo anuncio de Chiqui Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia , subió una publicación sobre la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona” en busca de que se convierta en la nueva casa de la Selección Argentina .

En el arranque de su mensaje de redes sociales, el mandatario manifestó: “un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino”.

“Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos”, explicó el presidente de la AFA en la conferencia de prensa.

“venimos trabajando conjuntamente hace varios meses y para que las cosas pasen es importante que se sumen fuerzas. Nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo. Y aprovecho también para agradecerle al Presidente por el gran presente del fútbol argentino y poder habernos dejado a nosotros como dirigentes parte de esto”, completó Axel Kicillof.

tapia kici

AFA y la Provincia de Buenos Aires firmarán un convenio por la cesión, uso y explotación del estadio. El recinto se convertiría en "el campo de juego de la Selección Argentina", según indicó el intendente de La Plata, Julio Alak.

“De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, escribió Claudio Fabián Tapia en la descripción de su publicación de Instagram.

En el final de su escrito, el presidente de la AFA expresó su agradecimiento al Intendente de La Plata, Julio Alak; el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Además, reconocer el trabajo de las autoridades municipales, los miembros del Comité Ejecutivo y los representantes de los clubes que asistieron a la presentación del masterplan de obras.

Las postales que publicó la cuenta oficial de la AFA

El usuario verificado del ente organizador subió tres fotografías sobre la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata. La primera imagen mostró a todos los dirigentes del fútbol argentino en una tribuna de la cancha platense, en el centro se encontraron Claudio Fabián Tapia y Axel Kicillof.

La segunda foto reveló el momento cuando Tapia posó junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con una placa de la AFA. En el lado izquierdo de la postal, estuvo el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien se mostró con una extraña sonrisa de oreja a oreja.

Embed - AFA on Instagram: "#Institucional Postales de una jornada histórica para el Fútbol Argentino." View this post on Instagram A post shared by AFA (@afa.oficial)

En la tercera fotografía, el presidente de la AFA abrazó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ambos mostraron una inmensa alegría por el encuentro en la ciudad de La Plata. “Postales de una jornada histórica para el fútbol argentino”, definió la cuenta oficial de la AFA en la descripción de la publicación de redes sociales.