Gustavo Quinteros llegó al país y ya habla como nuevo entrenador de Independiente: "Confíen y apoyen"

Independiente pareciera haber encontrado rápidamente la solución a la salida de Julio Vaccari en negociaciones que podrían traducirse en un contrato formal con Gustavo Quinteros tras casi una semana de negociación. El entrenador llegó al país y en el aeropuerto de Ezeiza expresó todo su entusiasmo por asumir en el cargo, a pesar de dejar en claro que aún restan detalles.

“Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada. No es todavía concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Viajé también para ayudar a que se solucione. Me interesa mucho estar en Independiente , tratar de tomar este proceso y también de la parte del club hay interés”, aseguró este jueves ante la prensa.

Sumado a esto dijo: “ El objetivo siempre, de mi parte, es agarrar un club grande con aspiraciones para pelear el título , para pelear y ganar títulos, y clasificar a Copas. Eso es lo más importante para mí. Son los objetivos que tengo como profesional. Por eso Independiente es un club grande, muy grande, que tal vez no está en su mejor momento, que hace a lo mejor algunos años que no puede conseguir títulos a nivel local. Así que para mí es una gran motivación”.

Predispuesto con la prensa ante todas las preguntas, el entrenador pidió paciencia y se refirió al proceso: “Conocer al plantel, a cada uno de los jugadores, tener una idea clara de lo que tiene Independiente, de lo que necesita. Y planificar una temporada próxima para así realmente cumplir los objetivos, esa es mi verdadera intención: tratar de formar un equipo. Conocer el equipo que está y constituir un equipo para que el año que viene Independiente sea protagonista y pueda pelear, obtener algún objetivo importante”,.

“El plantel es bueno. De lo que veo de afuera, hay un buen plantel con características de jugadores que a mí me gustan. Los objetivos de este año es tratar de mejorar lo que se pueda. Un entrenador cuando llega necesita una preparación, una pretemporada, amistosos para que el funcionamiento se pueda dar de la mejor manera. En este caso es difícil. Es más complicado porque tenés que entrenar dos o tres días tácticamente en la semana y jugar, y dejar contenta a la gente. Los juveniles de los clubes terminan siendo muy importantes. Me pasó en Colo-Colo, me pasó en Vélez Sarsfield, por ejemplo. El año pasado en Vélez Sarsfield, si no fuera por los buenos jugadores juveniles que tenía el club, era muy difícil conseguir el objetivo", destacó sobre el plantel.

Por otra parte reforzó su mensaje para los hinchas e hizo referencia a la posibilidad de que su debut sea ante Racing: “Si llega a darse el acuerdo total, que no tengo duda de que va a ser así, pedirle a la gente de Independiente que tenga paciencia, que confíe, que apoye a los jugadores, al nuevo trabajo del cuerpo técnico. A todos. A los dirigentes, a todos, porque tenemos que unirnos en un momento difícil del equipo, del club. Unirnos todos para poder lograr este año llegar lo más arriba posible”.