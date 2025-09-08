Consternación por la muerte del periodista Juan Ortelli, a los 43 años

Fue reconocido entre otras cosas, por ser el exdirector de la revista Rolling Stone.

En las últimas horas se conoció la muerte del periodista Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone

Fue reconocido por su rol como periodista de música. y su partida ha dejado una infinita tristeza entre sus colegas y familiares.

Ortelli tenía 43 años y su partida fue confirmada por el escritor Pablo Plotkin a través de sus redes sociales. Luego, la familia de Ortelli publicó un comunicado en Instagram.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan”, dice el posteo que subieron a la cuenta del periodista.

Juan Ortelli conocía a la perfección el mundo de las batallas de rap y freestyle. Lo vio nacer y crecer en el Parque Rivadavia en días de El Quinto Escalón, supo ser jurado de las batallas organizadas por Red Bull , más recientemente, de la Liga Bazooka.

Fue un periodista ligado al género y como jurado fue un gran descubridor de nuevos talentos. “Para los cantantes hay referentes. Para los deportistas, músicos, artistas, para todos siempre hay alguien que los inspira a ser más. Para los comunicadores, ese referente es Juan Ortelli. Todos queríamos llegar a ser el 1% de lo que fue”, escribió B. Side, periodista y host chileno en su cuenta de X.

Su pasión por la cultura urbana lo llevó a escribir su obra “Réplica”, un libro que repasa la historia de las batallas de freestyle en español y cuya publicación está prevista para finales de este año.