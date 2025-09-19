La Selección Sub 20 confirmó los nombres que viajarán al Mundial de Chile con sorpresas y varios ausentes

Jóvenes estrellas del fútbol mundial se perderán el mundial Sub 20 por decisión de los clubes. Cuáles son los nombres con los que no contará Diego Placente.

El entrenador Diego Placente ya le comunicó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) cuáles serán los jugadores que quiere para el mundial y dio a conocer oficialmente los nombres que integrarán el plantel en base a los permisos o denegaciones por parte de los clubes.

Los clubes fueron notificados de la decisión y tuvieron que decidir si permitir la participación de sus futbolistas al certamen con la Selección Sub 20 . Si bien hay nombres importantes entre los convocados como Julio Soler (Bournemouth), Gianluca Prestianni (Bénfica), Maher Carrizo (Vélez), Álvaro Montoro (Atlético Mineiro), entre otros, hay algunas ausencias que resonaron en la Selección pero era una posibilidad concretar de que así sea.

Las principales bajas para el certamen tuvieron que ver con nombres como Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Franco Mastantuono (Real Madrid), siendo que el entrenador del jugador mencionado último había sido claro sobre su ausencia.

Placente.jpg

“Por nosotros, si depende de nosotros, se queda con nosotros”, había dicho en conferencia de prensa el entrenador Xabi Alonso tras ser consultado por la prensa.

El sub 20 tiene la mirada puesta para el duelo debut ante Cuba a desarrollarse el 28 de septiembre. Luego deberá a enfrentar a Australia el 1° de octubre y cerrará el grupo tres días más tarde ante Italia, todos los partidos en el estadio Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La lista completa de los convocados

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez Sarsfield)

Alain Gómez (Valencia)

Dylan Gorosito (Boca Juniors)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Teo Rodriguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Tobías Andrada (Vélez Sarsfield)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s Old Boys)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen)

Ian Subiabre (River Plate)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)

Ian Subiabre, en duda hasta que no resuelva su contrato con River

River puso mano dura en las negociaciones con un juvenil surgido de sus inferiores y no quiere que se le escape como sucedió con Claudio Echeverri y Franco Mastantuono siendo que se fueron por cifras por debajo de lo que se preveía o podían conseguir por el nivel de ambos jugadores. Con las experiencias a flor de piel todavía, quiere evitar situaciones similares.

El millonario sentó al joven jugador y le fue claro con las consecuencias que puede tener si no renueva su contrato a la brevedad en un pacto que sea hasta diciembre del 2028 y que tenga una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, cifra que se repite entre otros talentos que también surgieron en el club.

Cuando se conoció que Ian Subiabre, de 18 años, fue citado por Diego Placente para jugar el mundial Sub 20 en Chile con la Selección argentina, River fue claro: o firma, o no va al mundial. Lo cierto es que en el medio del camino hay una fuerte diferencia entre el representante del futbolista y la dirigencia del millonario.

subiabre river.jpg

El principal motivo es la cláUsula de recisión ya que la institución quiere que sea por 100 millones mientras que el Grupo Cannigia, quien lo representa, pide que no supere los 35 millones. Esto pone en vilo las negociaciones ya que las posturas de ambas partes no están muy dispuestas a cambiar.

Sin embargo para el jugador que fue buscado por el Barcelona de España podría generarse un problema mayor, siendo que si no acepta la renovación con la cláusula que tiene como política la CD, podría quedarse sin jugar hasta la finalización de su contrato en diciembre de 2026.