Mundial de Atletismo en Japón: las mejores imágenes exclusivas de LMNeuquén

Desde Tokio, el lente de Sergio Dovio captura los mejores momentos del Mundial de Atletismo en una jornada con buenos resultados para los países americanos.







Sergio Dovio

La XX edición del Campeonato Mundial de Atletismo se está llevando a cabo en Japón. La competencia comenzó el 13 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21. Sergio Dovio, el fotógrafo neuquino, está presente desde Tokio retratando imágenes exclusivas para LMNeuquén.

La jornada de este jueves culminó con victorias para el continente americano: Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Dominica, República Dominicana, Cuba y Venezuela lograron subir al podio del campeonato.

Entre las figuras más destacadas del día se encuentra la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone quien obtuvo el oro en los 400mts planos y batió un nuevo récord del evento, superando a la campeona olímpica, Marileidy Paulino.