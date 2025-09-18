La tremenda racha de local que el Palmeiras le cortó a River

El 1-2 contra el Verdao puso fin a una de las estadísticas más llamativas del equipo de Marcelo Gallardo.

El extenso invicto de River Plate como local en la Copa Libertadores llegó a su fin tras la derrota 2-1 ante Palmeiras en el Estadio Monumental. El resultado puso punto final a una racha de 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota en condición de anfitrión por el principal certamen continental .

Lo sorprendente de la racha es que se extendió durante más de cuatro años y medio. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no perdía en su estadio desde el 11 de agosto de 2021, cuando cayó ante Atlético Mineiro en los cuartos de final de esa edición.

Desde aquel traspié frente al equipo brasileño, River Plate hilvanó una seguidilla positiva compuesta por 13 victorias y 5 empates dentro del Monumental, cifra que consolidó a Núñez como una de las plazas más firmes de Sudamérica en torneos internacionales.

image

La serie invicta comenzó el 13 de abril de 2022, con un triunfo 2-0 sobre Fortaleza en la fase de grupos, y abarcó celebraciones resonantes. Se destacan la goleada 8-1 a Alianza Lima en 2022 y el contundente 6-2 sobre Independiente del Valle en la presente edición de la Libertadores.

El Monumental, un auténtico fortín

El ciclo incluyó actuaciones de alto nivel ante rivales de distintas regiones, mostrando una consistencia que actuó como respaldo en cada nueva edición de la Copa Libertadores. La fortaleza en casa se tradujo en una herramienta fundamental para la construcción de los objetivos deportivos del ciclo Gallardo en River, sirviendo de impulso en fases clave del certamen.

A pesar del esfuerzo por extender la racha, la caída ante Palmeiras obligará a River Plate a revertir el resultado en São Paulo para mantener sus aspiraciones en la actual Copa Libertadores. El desafío inmediato apunta al partido de vuelta en el Allianz Parque, instancia en la que el equipo de Núñez deberá buscar la victoria para seguir en carrera en la competencia más importante de Sudamérica.

image

Vale destacar que esta seguidilla se convirtió en la segunda mejor en la historia del Millonario, superando los 15 que cosechó entre 1966 y 1997, con 12 triunfos y tres caídas. Según develó ESPN, la mejor sigue siendo la que consiguió entre 1993 y 2000, con un total de 30 encuentros (22 victorias y ocho derrotas).

La reciente caída ante Palmeiras en el estadio Monumental coloca al equipo de Marcelo Gallardo en una situación ya conocida durante su ciclo al frente de River Plate en competencias de Conmebol. Con este resultado, el club suma once ocasiones en las que debió intentar revertir una serie tras perder el partido de ida en torneos internacionales como la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa.

Según informó el periodista Silvio Maverino, en diez enfrentamientos anteriores en esa condición, el conjunto de Núñez logró revertir el marcador en cuatro oportunidades (ante Cruzeiro en los cuartos de final de la Copa Libertadores 20215, contra Jorge Wilstermann en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, versus Gremio en la semifinal de la Copa Libertadores 2018 y ante Athletico Paranaense en la Recopa 2019).