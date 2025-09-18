Inspirado en Tony Kroos: la forma en la que Leandro Paredes mejoró su pegada en Boca

Sin lugar a dudas, el regreso de Leandro Paredes fue uno de los principales factores que le cambió la cara al equipo de Boca Juniors gracias a su precisión en el pie derecho. Ahora, se reveló el secreto del mediocampista para tener tan afinada su pegada. Al menos uno es el ritual que sacó de Toni Kroos para perfeccionar su derecha.

Pases cortos, pases largos. Con la cara interna, el empeine o tres dedos. Cambios de frente perfectos. Todo un repertorio que hace años que no se veía en Boca en particular y en el fútbol argentino en general. Todo eso lo consiguió Leo Paredes en ocho partidos desde su debut ante Unión hasta el último domingo frente a Central en Rosario.

En el último partido en Boca, el pase a Brian Aguirre para la jugada que terminó en gol de Battaglia. Y en la Selección Argentina frente a Venezuela, a Julián Álvarez en el primer tanto de Lionel Messi.

image

Desde su vuelta al Xeneize, Paredes participó en siete de los once goles. Los córners para los goles de Di Lollo a Unión, Battaglia a Aldosivi y Cavani a Banfield, el tiro libre que terminó en el empate de Milton Giménez ante Racing, su participación en el gol en contra de Independiente Rivadavia, el pase filtrado a Aguirre para el tanto de Merentiel contra el Taladro, y de nuevo este domingo jugando rápido para Aguirre antes del cabezazo de Battaglia.

"Tiene una categoría distinta. Juega a un nivel muy alto, resuelve muy simple y tiene una velocidad distinta a la de los demás", dijo varias veces Miguel Ángel Russo.

El secreto de Leandro Paredes

En ese contexto de perfeccionismo, se vio en estos partidos en Boca que Leandro Paredes adoptó una vieja costumbre de Tony Kroos, el crack alemán que en el último tiempo se convirtió en ídolo del Real Madrid: cortar la punta plástica de los cordones de los botines y quemarlos para que no afecten en el momento de impactar la pelota con el empeine.

image

"El primer problema que tengo con los zapatos nuevos es que estos cordones tienen este plástico en la parte superior. Entonces, si ahora los atara normalmente, cuando los ponés golpean el botín. Por eso ante todo, las tijeras para resolverlo. Lo siguiente es atar siempre los cordones hasta el último agujero de la parte superior", explicó tiempo atrás el alemán.

Una vez hecha ambas cosas, Kross quema las puntas de los cordones con un encendedor. El mismo ritual que Paredes implementa en cada presentación con sus botines de la marca Nike.

Y al parecer, a Paredes le ha funcionado. Según la aplicación de datos y estadísticas, SofaScore, el mediocampista de 31 años, desde su regreso a Boca Juniors, registra tres asistencias de pelota parada en ocho partidos jugados. Además ha brindado 19 pases claves y generado tres grandes ocasiones de gol. También puede presumir de un 86% de precisión en pases, un 67% en precisión de balones largos y un 32,6% en precisión de centros. Sin dudas, números que hace rato no se veían en el Xeneize.