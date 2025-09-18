Lola Romanos, la única neuquina en la selección de inline hockey

La joven de 15 años jugará para la Argentina en el Panamericano de la disciplina que se disputará entre el 12 y el 21 de octubre en Oaxtepec, México.

Neuquén tiene un amplio abanico de atletas en distintos deportes, tanto en los convencionales como en los menos nombrados. El inline hockey es una disciplina desconocida para muchos, pero la provincia tendrá a una representante en la selección nacional.

Se trata de Lola Romanos , una joven de 15 años que vestirá los colores nacionales en el Panamericano de México que se jugará el próximo mes. “La verdad que fueron muchos años de esfuerzo, de entrenamiento, de paso en diferentes equipos para lograr esto, estar en el seleccionado”, dijo Lola a LM.

La jugadora recibió la noticia hace pocos días en Córdoba , donde estaba en un selectivo nacional. Allí se concretó uno de sus mayores sueños y objetivos del año. “Lo veníamos intentando ya desde principios del año, cuando me habían dicho que estaba este torneo, que iban a estar las concentraciones, desde entonces fue todo como un sueño”, sostuvo.

La semana pasada estuvo en un torneo del cual nunca se va a olvidar. “Fueron muchas emociones juntas. Viajamos a un torneo en Córdoba, una liga kids, un torneo nacional. En la concentración éramos unas 30 chicas y seleccionaron a 12”, detalló.

Lola será parte del equipo junior que participará del Panamericano que se desarrollará en la ciudad de Oaxtepec, México, entre el 12 y el 21 de octubre. “Cuando dieron mi nombre me largué a llorar, fue una emoción gigante”, recordó.

De qué se trata el inline hockey

Se trata de un deporte similar al hockey sobre hielo, aunque la gran diferencia es que los patines van sobre el suelo sobre ruedas en línea. “Es parecido al hockey sobre hielo, muy típico en Canadá y todo Norteamérica. Una de las grandes diferencias es que en el hockey sobre hielo permite mucho el roce, piñas, cosa que este deporte no se permite: al mínimo roce, te sacan”, señaló Lola.

La adolescente lleva nueve años practicando este deporte que empezó a jugar “más o menos a los seis años. Pasé por diferentes equipos, arranqué en Neuquén, en un equipo que se llama Gorila, que actualmente se desarmó”, detalló Lola quien de niña practicaba natación.

“Cuando mi mamá quedó embarazada de mis hermanos, no me pudieron llevar más a la pileta. Me decían que tenía que hacer un deporte y justo enfrente de donde vivíamos se estaba armando la escuelita Gorilas y mi papá me dijo que, como tenía patines y me gustaba patinar, me metiese en la cancha a probar”, recordó.

Lola se enganchó enseguida con el juego, atraída por los patines y por perseguir el disco por todos lados. Con el correr de los años, comenzó a moverse por el alto valle para poder seguir entrenando. Pasó por varios equipos que se fueron desarmando y como necesitaba categorías más altas acordes a su competitividad, se fue a Mar del Plata, al equipo MDQ.

Un desafío deportivo y también económico

Tanto para Lola como para su familia, el esfuerzo se hizo más intenso a medida que la niña crecía en su rendimiento. Viajar todos los meses a entrenar a Mar del Plata incluía, además, faltar al colegio, porque una o dos veces al mes, viaja de martes a domingo a la ciudad balnearia.

“La verdad es que en la escuela vengo bastante bien, cada vez que viajo me hacen certificados deportivos que justifican las faltas. Gracias a eso sigo, porque si no tuviese los certificados ya estaría libre”, dijo entre risas y agradecimientos.

Parecido al agradecimiento económico, porque es el inline hockey es un deporte amateur y el costo en metálico es alto. Incluyendo el viaje del mes que viene para representar al país. “Tengo que juntar 2.000 dólares que de a poquito se van consiguiendo. Publico en todos lados que necesitamos ayuda para poder lograr este sueño de viajar a México”, afirmó.

Y para ello, su familia puso dos alias, uno en pesos argentinos y otro en dólares: lola.mexico25 y lola.mexico25usd, ambas cuentas a nombre de María Isabel Suárez, su mamá. “Mis padres lo tomaron con mucha alegría porque es un logro cumplido que venía soñando desde que empecé el deporte, así que todos estamos recontentos”, afirmó.