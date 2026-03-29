La exhibición de Franco Colapinto en Argentina está más cerca de hacerse realidad

El piloto argentino de Alpine dio un guiño clave en medio de especulaciones sobre su presencia en el país.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) afirmó que su próxima presentación puede ser en Argentina tras finalizar 16.º en su debut en el Gran Premio de Japón en Suzuka.

“ La próxima yo creo que va a ser en casa, pa ”, expresó Colapinto luego de que le preguntaran donde iba a ser su próxima vuelta. A raíz de estas declaraciones tomó fuerza la posibilidad de una exhibición en Buenos Aires durante el parate de la Fórmula 1.

Según trascendió, el evento se realizaría el domingo 26 de abril en Palermo, con un circuito callejero en torno al Monumento a los Españoles y trazado sobre avenidas del Libertador y Sarmiento, con sectores pagos y otros de acceso libre; sería su primer contacto masivo con el público local tras presentaciones de bajo perfil como los Premios Olimpia.

Colapinto Saludo-Portada

El piloto de Pilar en la tercera fecha de la Fórmula 1, realizó una buena largada, avanzó posiciones y superó a Gabriel Bortoleto, pero luego quedó detrás de Liam Lawson, a quien consideró más lento; intentó un undercut, aunque la neutralización alteró su estrategia y derivó en que su rival terminara noveno. “Estábamos para pelearle los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”, declaró en ESPN.

Sobre un incidente con el británico Oliver Bearman (Haas), Colapinto advirtió sobre la peligrosidad de la diferencia de velocidad, superior a 50 km/h, en curvas tomadas a fondo. La próxima fecha será el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, tras el parate que permitirá ajustes en los equipos.

¿Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera en Japón?

Tras protagonizar el incidente con el piloto Oliver Bearman, de la escudería Haas, y haber sufrido la salida del Safety Car, el argentino quedó en el puesto 16° en Suzuka. En cambio, su compañero Pierre Gasly finalizó 7°, marcando una notoria diferencia de rendimiento.

Colapinto luchó durante varias vueltas con Carlos Sainz, pero no logró dejar en el camino al español a bordo del Williams y tuvo que conformarse con una ubicación lejos de la zona de puntos. En contraste, su compañero Pierre Gasly volvió a llegar a la bandera de cuadros en el 7° lugar.

Para el argentino de 22 años, este factor fue determinante: "Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando".

colapinto japon (1)

"Me quedé trabado atrás de Lawson. Iba más rápido y él venía patinando en todos lados. Entré para hacerle el undercut y salió un safety car y después él terminó noveno. Viendo el ritmo que teníamos nosotros, que era mejor que el suyo, es una pena, porque estábamos ahí, como para pelearle los puntos", explicó al finalizar la carrera.

Sin decirlo explícitamente, revisaba también su rendimiento y su situación: "Ahora hay que enfocarse en la próxima. Por suerte, hay un break para entender un par de cosas, para mejorar en lo que pensamos que nos falta. Hay muchas áreas por entender por qué nos está costando y por qué hay una diferencia grande con Pierre en algunos momentos del fin de semana".

Y agregó: "¿Lo mejor? Tenemos un mes para rever todo y entender que paso este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy falta q algo haga click pero todo bien, ya va a llegar. Gracias Japón ¡y gracias a los argentinos q se acercaron! ¡Nos vemos pronto!"