Egipto: detectan señales de una posible segunda Esfinge bajo la arena de Guiza

El estudio de investigadores italianos se basa en mediciones remotas y ubica una anomalía en el terreno.

La posible segunda Esfinge estaría enterrada bajo la arena en la meseta de Guiza, en Egipto

Un equipo de investigadores italianos detectó indicios sobre una posible segunda Esfinge enterrada bajo la arena en la meseta de Guiza , en Egipto . El estudio se basa en datos obtenidos mediante radar satelital y en el análisis de patrones geométricos que ubican el hipotético objeto.

El trabajo es encabezado por el arqueólogo Filippo Biondi, quien explicó que las mediciones permitieron identificar una correlación precisa entre distintos puntos del complejo arqueológico. Según detalló, al proyectar líneas desde las pirámides en relación con la Esfinge conocida, se obtiene una ubicación simétrica en la que los datos sugieren la presencia de una estructura de gran tamaño .

“Estamos encontrando una correlación geométrica precisa, del 100 %, en esta simetría”, afirmó Biondi durante su participación en el podcast Limitless de Matt Beall. Además, en declaraciones citadas por el Daily Mail, señaló: “Tenemos mucha confianza en anunciar esto… tenemos una confianza de alrededor del 80 %”.

Filippo Biondi esfinge El trabajo fue encabezado por el arqueólogo Filippo Biondi y su equipo italiano de trabajo.

Los registros captados por radar detectaron una anomalía bajo un montículo de arena endurecida que supera los 30 metros de altura. De acuerdo con el equipo, se trata de un material consolidado que difiere de la roca natural y que podría cubrir una construcción de gran escala.

Qué detectaron bajo la arena en Guiza

Los escaneos preliminares revelaron la existencia de estructuras verticales y posibles pasajes internos. Los investigadores indicaron que estos patrones presentan similitudes con los observados previamente en estudios realizados bajo la Esfinge ya conocida.

Entre los elementos detectados se destacan líneas verticales densas que el grupo interpreta como paredes macizas correspondientes a pozos subterráneos. Este tipo de formación ya había sido identificado en análisis anteriores del terreno en la misma zona.

Esfinge 5 El lugar donde Filippo Biondi cree haber descubierto una segunda Esfinge enterrada bajo Guiza.

El área señalada se encuentra dentro del complejo de Guiza, en proximidad a monumentos como la Pirámide de Kefrén y la Gran Pirámide. La hipótesis del equipo italiano aún no fue comprobada mediante excavaciones directas, por lo que permanece en una etapa preliminar.

Cómo es la Esfinge de Guiza

La Esfinge de Guiza es considerada la escultura monumental más antigua y de mayor tamaño conocida. Se ubica en la orilla oeste del río Nilo y presenta la forma de un león con cabeza humana, asociada al faraón Kefrén.

El monumento mide aproximadamente 73 metros de largo y 20 metros de alto. Durante siglos permaneció parcialmente cubierta por arena, lo que contribuyó a su preservación hasta su excavación en 1925.

La estructura forma parte del complejo de Guiza, junto a las pirámides construidas durante el Imperio Antiguo. La Gran Pirámide, atribuida al faraón Keops, alcanza una altura de 139 metros y fue edificada como tumba real.