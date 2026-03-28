Qué país prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Comenzó a regir a partir de este sábado 28 de marzo y desactivó el acceso para YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y el videojuego Roblox.

Desadectaron de las redes a unos 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia.

A partir de este sábado, unos 70 millones de niños y adolescentes quedaron desafectados del acceso a las redes sociales y plataformas digitales. Indonesia se sumó a la lista de países que restringen el ingreso de los menores porque considerarlas de “alto riesgo” para esa población.

El gobierno de Indonesia comenzó hoy el proceso para desactivar las cuentas de menores de 16 años en aplicaciones tales como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y el videojuego Roblox .

El país asiático se plegó a la tendencia internacional de legislar para proteger a la juventud de los efectos perjudiciales asociados a la exposición prolongada y los contenidos adictivos en la red.

Según NA, desde el gobierno advirtieron que las compañías tecnológicas que no otorgaría concesiones ni prórrogas en la aplicación de la ley. La responsabilidad de restringir el acceso recayó directamente sobre las propias plataformas, las cuales quedaron sujetas a multas millonarias e incluso a la suspensión total de sus servicios en el país si no cumplían con el bloqueo.

Aunque el Ejecutivo no detalló inicialmente el mecanismo técnico para verificar la edad de los usuarios, fue tajante al señalar que la prioridad absoluta es resguardar la salud mental de los menores frente a la alarma por el aumento del tiempo frente a las pantallas.

El 90% de los adolescentes argentinos participa en las redes sociales.

Qué otras redes están comprendidas por la ley

Según NA, la normativa alcanza también a otras redes de alto tráfico como Threads, X (antes Twitter) y Bigo Live, impactando en una de las poblaciones de usuarios más grandes del mundo. El gobierno justificó la decisión al citar la creciente preocupación global por la exposición de los jóvenes a contenidos dañinos, siguiendo los pasos de naciones como Australia, que ya habían endurecido sus restricciones.

“El archipiélago asiático se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los jóvenes”, señaló el reporte oficial sobre el alcance de la medida en una población total de 284 millones de habitantes.

Finalmente, el inicio de las desactivaciones masivas generó un fuerte debate sobre la capacidad real de las empresas para filtrar a los menores sin vulnerar la privacidad de los adultos. Sin embargo, la postura oficial se mantuvo firme en que la medida resultó necesaria para frenar la proliferación de conductas adictivas.

Indonesia marcó así un precedente en la región, estableciendo que el control del entorno digital para los menores de 16 años dejó de ser una sugerencia de uso para convertirse en una obligación legal ineludible para los prestadores de servicios de internet.