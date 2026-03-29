Condenaron a una meretriz por el manejo de un prostíbulo neuquino

La causa se definió después de casi 10 años. De tres acusados, solo una mujer fue considerada responsable por la explotación económica de la prostitución ajena. ¿Cuántos años pasará tras las rejas?

Una causa por explotación sexual de varias mujeres en esta capital llegó a juicio oral casi 10 años después y se cerró con una mujer condenada y otros dos involucrados absueltos.

De forma inicial, la justicia federal neuquina investigó el delito de presunta trata y ordenó una serie de allanamientos en los denominados “privados”, que funcionaban en departamentos ubicados sobre las calles Palpalá al 600, Leguizamón al 1800 y Tierra del Fuego al 300.

A partir de los procedimientos de las fuerzas de seguridad, dos mujeres y un hombre fueron imputados por la explotación económica del ejercicio de la prostitución . Los hechos habrían ocurrido en 2016 y 2017 y se contabilizaron no menos de cinco víctimas. En la acusación inicial, se resaltó la situación de vulnerabilidad de las mujeres y que había un grupo de sospechosos manejando el negocio.

Las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales llevaron a cabo en los últimos años varios procedimientos por trata de personas y prostitución.

"Se necesitaban chicas para ir al sur"

Durante el debate que se realizó ante el Tribunal Oral Federal (TOF), declararon los policías que intervinieron en los allanamientos, víctimas y la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR), Georgina Orellano. También se repasaron las Cámaras Gesell, donde algunas de las mujeres brindaron precisiones sobre su arribo a Neuquén y los primeros contactos con las personas que manejaban los “privados”.

Una de las víctimas, por ejemplo, explicó que vio un aviso en internet donde decían que “se necesitaban chicas para ir al sur”. Luego, se contactó con una mujer y le sacó un pasaje desde Retiro a Neuquén. Respecto de sus inicios en el trabajo sexual en esta provincia, reveló que pasaba gran parte del día en actividad y que solo se quedaba con el 50 por ciento de cada “pase”.

Un relato no muy distinto hizo otra mujer que viajó desde el conurbano bonaerense y no conocía Neuquén. Aseguró que empezó a trabajar el primer día que llegó y pasaba un gran número de horas: de las 14 a las 6 del otro día.

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Otra de las mujeres que viajó hasta Neuquén reveló que había terminado el secundario y quería seguir estudiando. Sin embargo, como no tenía trabajo, consultó a una amiga que estaba en la región y le contó lo de la “casa de citas”. Precisó que le sacaron un par de fotos para publicarlas en una página, donde los clientes podían consultar. En cuanto a su documentación, dijo que siempre la tuvo y nunca se la sacaron.

Una situación no muy distinta tuvo como protagonista a otra mujer del conurbano bonaerense, que reveló su vínculo con la prostitución desde los 21 años.

Descartaron la trata de personas

A la hora de los alegatos, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aclaró que no había elementos de prueba para avanzar con una condena por trata de personas. Por el contrario, consideró que se podía declarar la responsabilidad de dos de los acusados por el delito de explotación económica de la prostitución ajena agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

El MPF identificó a una mujer como la principal responsable del delito, en calidad de autora, y reclamó 5 años de cárcel efectiva. En cambio, para su pareja, pidió una pena en suspenso porque le atribuyó una participación secundaria. Respecto de otra mujer, retiró la acusación y repasó su vida, marcada por hechos traumáticos como haber nacido en una cárcel de Brasil y ser víctima de abuso infantil.

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A su turno, la defensa pública solicitó la absolución de los dos acusados.

Una sola condenada

Finalmente, la principal acusada, María Esther López, fue condenada a 4 años de cárcel efectiva porque según el TOF se acreditó que “tenía el dominio funcional de la explotación de la prostitución en aquel ámbito, organizando y beneficiándose con el rédito económico de tal actividad”. De manera paralela, se descartó el agravante por un supuesto aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas.

En la parte resolutiva, se valoró el informe de Programa de Rescate, donde se dieron precisiones sobre temas como la libertad de movimiento de las mujeres durante su estadía en los “privados”. “No se advierten elementos de convicción que proporcionen siquiera un indicio sobre una restricción de la libertad ambulatoria de las mujeres que eran prostituidas en ese lugar”, resaltaron desde el TOF.

Respecto del hombre imputado, el TOF evaluó que había una debilidad de la prueba incriminatoria y se pronunció por su absolución.