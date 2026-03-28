Dolor por la muerte del hombre apuñalado en la Fiesta del Asado: el pedido de su familia

Profundo pesar en la comunidad de Zapala por el fallecimiento del hombre de 55 años que intentó defender a su hijo de una agresión. Despiden a Milton Rezuc.

El peor final para la familia que sufrió una agresión en la última edición de la Fiesta del Asado en la ciudad de Zapala . Milton Rezuc , el hombre que fue apuñalado al intentar evitar que golpearan a su hijo, lamentablemente falleció este viernes tras sufrir severas heridas.

Rezuc, de 55 años, fue apuñalado a principios de marzo y quedó con una lesión vascular y de colon que lo dejó hospitalizado. En tanto que, el acusado quedó detenido con prisión domiciliaria por 30 días.

El lamentable suceso tuvo lugar el sábado 7 de marzo, alrededor de las 3.15 de la madrugada, en el predio ubicado en las calles Avellaneda y Zeballos , donde se desarrollaba la Fiesta del Asado .

Desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) explicaron en la audiencia de acusación que el agresor, junto a otro hombre, comenzó a golpear tanto al hijo de la víctima como a un amigo del joven.

MIlton Rezuc- apuñalado- Fiesta del Asado- Zapala-2

El agresor quedó imputado

Personal policial que se encontraba en el predio intervino inmediatamente después de la brutal agresión, asistió al hombre herido y demoró al agresor en el lugar. El arma blanca utilizada en el ataque fue secuestrada como parte de la investigación.

Posteriormente al hecho, el MPF formuló cargos contra el agresor por tentativa de homicidio. Durante la audiencia, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, y la asistente letrada, Margarita Ferreyra, fueron las encargadas de presentar la acusación.

El imputado, identificado como K. F. M., fue acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de autor. Sin embargo, con el reciente fallecimiento de la víctima, se evaluará el correlato y si se modificará la calificación legal del hecho.

Dolor en las redes

Los familiares y amigos de MIlton Rezuc lamentaron su pérdida, destacaron su don de gente y pidieron justicia por la víctima.

Su hija compartió un pedido para despedir a su padre. "Queremos decirles que quien quiera acompañar mañana (domingo) a mi papá hasta el cementerio a caballo, como a él tanto le gustaba, se lo vamos a agradecer". Y agregó: También queremos despedirlo con alegría, a pesar del dolor por el que estamos pasando". Es por eso que solicitaron la colaboración de algún amigo que quiera tocar un tema para su despedida. "Gracias por acompañarnos en este difícil momento", cerró.

Además, hubo sentidas palabras como las de Nélida López quien escribió: “Lamentablemente te marchaste apreciado Milton Rezuc, anoche cuando un amigo me envía un mensaje contándome de tu partida, me dolió el alma, pensé en lo buena gente que siempre fuiste, en el dolor de tu familia en lo injusto y cobarde que fue lo sucedido. Descansa en paz hombre gaucho. Buscaremos que se haga JUSTICIA, porque sigo creyendo a pesar de todo en ella”.

image Milton Rezuc, en su juventud.

Por su parte, la vecina Eva Aravena posteó: "Qué triste cuando una se entera de esa gente tan buena del barrio, de nuestro Zapala ...que se fue. Dios lo tenga en su gloria ...ojalá se haga justicia. Mis condolencias a toda esa familia tan conocida".

Omar Mora lo recordó: "Amigo, colega de mis tiempos en los campos de jineteada; vuela alto querido amigo. QEPD hermano, qué Dios te tenga en la santa gloria MILTON".