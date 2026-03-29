Precios de huevos de Pascua: cuánto hay que gastar este año en Neuquén

Se acercan las Pascuas y los huevos de chocolate ya están en todas las góndolas de supermercados y chocolaterías. Opciones para todos los bolsillos.

El próximo domingo 4 de abril se celebrarán las Pascuas y los niños y niñas ya esperan su tradicional huevo de chocolate. Las góndolas de los supermercados y las vidrieras de las chocolaterías de Neuquén ya exhiben sus propuestas que arrancan desde los 2.000 pesos hasta uno de cinco kilos que sale 283.000 pesos.

En una recorrida por comercios capitalinos, LM Neuquén relevó las opciones de marcas, tamaños y precios que se ofrecen para toda la familia.

En el supermercado Carrefour las opciones más económicas arrancan en alrededor de los 2.000 pesos. Hay huevos pequeños de la marca Bon o Bon a 2295 pesos, otros de la marca Bariloche de 22 gramos a 1604,25 pesos, y de la marca Biznikke de 50 gramos a 2760 pesos.

SFP Venta de Huevos de Pascua (5) Sebastián Fariña Petersen

Para elegir huevos de pascuas de tamaño mediano están los de Block de 56 gramos a 6210 pesos, Bon o Bon de 70 gramos a 7.491,75 pesos, el Toddy de 75 gramos a 6099 pesos y Rocklets de 110 gramos a 10.510,69.

Una de las opciones más buscadas por los más chicos de las familias son los huevos Kinder sorpresa. En ese supermercado salen 23.175 pesos el de 150 gramos. El de la marca Arcor Milk sale 25.100 pesos.

Los huevos de chocolate de Milka por 156 gramos están a 20.999 pesos, y el Ferrero Rocher de 225 gramos a 28.125 pesos y hay uno de esa marca de 365 gramos a 42.225 pesos.

SFP Venta de Huevos de Pascua (7) Sebastián Fariña Petersen

En el supermercado La Anónima los huevos de Pascuas Ferrero Rocher de 225 gramos salen 37.500 pesos y el de 365 gramos sube a 56.300 pesos. Los de marca Kinder Sorpresa de 150 gramos salen 30.900 pesos y el Bon o Bon de 55 gramos a 9500 pesos, y el Milka de 156 gramos 22.875 pesos.

Ofrecen también los huevos de Pascuas de Nugaton de 91 gramos a 6.210 pesos, el Shot de 210 gramos a 28.000 pesos y el Milka de 170 gramos a 22.875 pesos.

Chocolatería

En la chocolatería Copani, de avenida Olascoaga ya tienen todo el local copado de huevos de chocolate de todos los tamaños. También bombones y peluches listos para regalar.

Martina, su empleada contó que las ventas "vienen bastante bien". "Vienen muchos a consultar. Por ahora se llevaron poco, pero seguro la semana que viene ya empiezan a comprar", comentó.

SFP Venta de Huevos de Pascua (12) Sebastián Fariña Petersen

Dijo que tienen unas canastitas de chocolate que ya están saliendo mucho que salen 6000 pesos, pollitos y gallinitas que están 7800 pesos.

Los valores de estos huevos de pascuas artesanales son 22.000 pesos los de 250 gramos y 38.000 los de 500 gramos. "Esos vienen con peluchitos y sorpresitas adentro", agregó.

También en esta chocolatería cuentan con una opción de huevos de chocolate veganos aptos para personas diabéticas ya que tienen leche de coco y están endulzados con estevia a 24.000 pesos, son de 250 gramos.

También hay huevos con bombones de licores, otros que traen peluches y latas con pequeños huevos de chocolate a 19.000 pesos. En este local hay huevos de pascua grandes y muy grandes.

SFP Venta de Huevos de Pascua (13) Sebastián Fariña Petersen

El de 1 kilo sale 83.000 pesos, el 2 kilos cuesta 135.000 y el más grande de 5 kilos a 283.000 pesos. "Si llegás con eso a una casa los niños se vuelven locos. Vienen muchos a preguntar", aseguró.

En Havanna, también ya están exhibidas sus propuestas para estas Pascuas. Denisse, una de sus empleadas, contó que además de público en general muchas empresas compran sus productos para regalar a sus empelados.

"Hace poco que llegaron los huevos de Pascuas, se están vendiendo de a poco. La gente entra a preguntar y van mirando las opciones. Están cada uno en una caja de distinto color con una muy buena presentación", destacó.

SFP Venta de Huevos de Pascua (6) Sebastián Fariña Petersen

El más chico que es de 165 gramos cuesta 19.000 pesos, el que le sigue de 375 gramos cuesta 40.000 pesos, el de 615 gramos sale 70.000 pesos y el más grande que es de 1 kilo cuesta 105.000 pesos. También hay huevos pequeños y conejitos de entre 4000 a 9500 pesos.

Roscas de Pascuas

Para comprar roscas de Pascuas los precios varían según la panadería elegida. En los supermercados se consiguen desde los 8500 pesos, mientras que en una panadería ese valor se puede duplicar o hasta triplicar.