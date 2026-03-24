En la calle: qué piensan los neuquinos a 50 años del golpe de Estado en Argentina

En una recorrida por el centro de la ciudad, jóvenes y adultos compartieron sus sentimientos y recuerdos sobre lo que vivió el país durante la dictadura.

A 50 años del golpe cívico milita r que azotó el país y que dejó un saldo de 30 mil personas desaparecidas, LM Neuquén consultó a los neuquinos sobre sus recuerdos de aquella feroz época en Argentina y qué saben de esa parte de la historia.

Jóvenes y adultos expresaron sus sentimientos y opiniones sobre lo acontecido en el país. Varios relataron el horror sufrido en Neuquén y en otras provincias y los más jóvenes pudieron compartir lo aprendido en la escuela.

"Tengo 16 años, la edad de varios chicos en ese momento. En la escuela venimos viendo todos los años lo que pasó. Es un tema delicado. Por surte ya no estamos en esa época. Creo que es muy importante saber la historia para que no vuelva a ocurrir. Por su lucha nosotros ahora tenemos el boleto estudiantil. Hay desaparecidos, mujeres violadas, abusadas", destacó una joven que esperaba el colectivo junto a una amiga.

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Otro hombre dijo que aún falta justicia de ese "momento oscuro" que vivió el país. "Yo era muy chica pero recuerdo todo lo malo que viví, ver la gente que golpeaban, el encierro. No quisiéramos volver a vivir nunca más eso", compartió Nilda, vecina de 69 años del barrio El Chacay en Plottier.

"El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si no sabemos de dónde venimos no vamos a poder salir adelante", opinó Ezequiel, un joven de 24 años.

Actividades del 24 de marzo

"Contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el silencio de los genocidas, contra cualquier intento de imponer el olvido, seguimos exigiendo saber dónde están nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, porque la memoria no se negocia, la verdad no se oculta y la justicia no se abandona", manifestaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén para convocar "marchemos juntas y juntos, firmes en la defensa de la dignidad humana".

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En medio del feriado por el Día de la Memoria, la movilización del 24 de marzo tendrá como consigna central “50 años del golpe genocida. Son 30.000. Los derechos se conquistan en las calles. Ni un paso atrás”. El comienzo está previsto para las 19:30 desde el monumento a San Martín para exponer nuevamente el plan sistemático de exterminio que implicó una herida que todavía no cerró, con miles de archivos que el estado todavía no abrió, represores que todavía no fueron juzgados y nietos y nietas apropiados cuya identidad todavía debe ser restituída.

Por su parte, desde el Pasaje del Arte, en el marco de la marcha informaron que realizarán una performance en el Monumento a la Madre, "Sembrando Memoria".

La propuesta tuvo su eco en el oeste de Neuquén, en el museo a cielo abierto donde se compartió el emplazamiento del libro objeto escultórico montado sobre una pala dedicado a las Madres del Alto Valle, se realizó un taller de bordado de pañuelos de la mano de Minga Taller; uno de Foto transfer de los y las desaparecidas; el emplazado de pañuelos de cerámica en el Pasaje al Arte y la obra de títeres Circo de los Mendicantes, con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad.

En tanto, La Revuelta colectiva feminista lanzó la convocatorio “Que florezca la memoria” con intervención artística con niñeces en el Monumento a San Martín, para pintar de pañuelos.