Corrió de atrás y festejó: Agustín Canapino ganó una carrera caliente del TC en Centenario

El Titán había clasificado undécimo, pero con su Chevrolet fue creciendo posiciones y se puso primero a falta de 8 vueltas para ganar la carrera.

Como espectáculo, el TC en Centenario no defraudó. Agustín Canapino le dio otra alegría a Chevrolet con su Camaro y logró una victoria que estuvo lejos en gran parte del fin de semana. El gran número de autos (56) en la final volvió a ser un rival para todos los pilotos, como en las primeras dos fechas del año.

El Titán había sido el poleman de 2025, cuando el viento impidió correr la final. Esta vez se sacó la espina y es el primer piloto de la historia en repetir victoria en el Autódromo Provincia del Neuquén.

Matías Rossi sacó ventajas durante casi todo el finde. Con su Toyota Camry se había mostrado firme en la clasificación del sábado haciendo la pole, luego fue el líder de la serie más rápida en la mañana del domingo y después mandaba accidentada final hasta la vuelta número 15.

La gran cantidad de autos en pista está incidiendo decisivamente en cada fecha de este campeonato. El año pasado fueron 16 neutralizaciones en 15 fechas, mientras que en 2026 van once en apenas tres jornadas.

Los toques y choques fueron varios. En los últimos dos hubo un "efecto dominó", donde uno de los que pagó con abandono fue Julián Santero con el BMW. Allí, Juan Cruz Benvenuti sobrevivió como pudo con el Camaro.

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En ese tercer relanzamiento, a Rossi se le trabó la dirección, quedando afuera de la carrera cuando tenía el "1" en el bolsillo. Entonces, Agustín Canapino superó en gran forma a Ignacio Faín para transformarse en el líder a falta de seis vueltas.

Cristian Ledesma superó a Faín, que venía con el auto bastante herido, y entonces se hizo un mano a mano hasta el final con Canapino. Sin embargo, en las últimas cinco vueltas el resultado no cambió.

Clasificó 11, largó quinto y supo aprovechar sus momentos para mover las manos, capitalizar el abandono de Rossi, superar a Faín y mantenerse adelante ante el acecho de Ledesma. Canapino logró una gran victoria en Centenario, luego de aquella final trunca del año pasado.

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El enojo de Ledesma y el balance de Faín

Después de llegar segundo, Cristian Ledesma no quiso dar detalles de su opinión y se limitó a decir "no me gusta cuando se corre así", visiblemente enojado.

Párrafo aparte para Faín, que fue siempre competitivo, con el auto muy complicado por los golpes se sostuvo en el último lugar del podio con un pelotón gigante atrás. Igual, se mostró triste por no haber podido ganar después del abandono de Rossi que lo dejó primero unos segundos.

Entre los destacados de la final, Facundo Chapur clasificó 40 y finalizó en el puesto 8. Eso le permite estar tercero en el campeonato con 82 puntos.

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Balance positivo para Urcera

Manu fue de menor a mayor este fin de semana, Largó en el puesto 18 en la final y trepó hasta el undécimo lugar para sumar buenos puntos. El vaso medio lleno para el rionegrino se explica en la cantidad de toques y abandonos que él pudo esquivar para completar otra carrera en el TC a bordo del Toyota.

Lo mejor es la sumatoria de puntos de Manu, que con 84,5 está segundo en el campeonato, detrás de los 103 del líder Jonathan Castellano.

Algo similar pasó con Juan Cruz Benvenuti, que esquivó trompos, choques y momentos muy complicados en el pelotón de atrás para terminar la competencia con la bandera a cuadros en el puesto 29 con su Chevrolet Camaro.