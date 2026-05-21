Bombazo: un gigante del fútbol mundial sería nuevo compañero de Messi en Inter Miami

Un jugador que supo enfrentar a nivel selección y en los clásicos Real Madrid-Barcelona podría ser nuevo compañero del astro rosarino. De quién se trata.

En un corto período desde la llegada de Lionel Messi al club, el Inter Miami de los Estados Unidos recibió un sinfín de figuras que han tenido paso por la institución: Sergio Busquets y Jordi Alba, que le pusieron punto final a sus carreras, u otros como Rodrigo De Paul aún en vigencia, Luis Suárez, entre otro. En las últimas horas empezó a sonar un nombre de jerarquía que podría llegar al club, para consolidar un buen presente en materia deportiva.

Los rumores empezaron a sonar fuerte en torno a un futbolista importante en la elite de Europa que viene de ser referente en un gigante de Inglaterra. Tan avanzadas estarían las negociaciones que el destacado periodista en mercado de pases Fabrizio Romano confirmó que avanzaron las negociaciones con Las Garzas.

Según las versiones que circulan, el brasileño Casemiro que jugó en el Real Madrid donde enfrentó a Messi podría concretarse en los próximos días. Según trascendió habría un contrato preliminar para ponerse la camiseta, en principio, por dos temporadas.

Según se supo, el jugador de la Selección de Brasil que irá al Mundial 2026, habría elegido este club porque prefiere el entorno de Miami para su familia y el crecimiento de su hijo pequeño. Este análisis también tuvo sobre la mesa propuestas del Al-Ittihad saudí para reemplazar a Fabinho.

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Las trabas del pase

Hay dos aspectos que preocupan al Inter Miami para contratarlo: el límite de plazas de Jugador Franquicia y los derechos de descubrimiento con los que cuenta LA Galaxy. Es que las tras plazas del primer ítem mencionado están ocupadas por Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame, por lo que tendrá que buscar alternativas contractuales para incorporarlo dentro del reglamento de la MLS.

El segundo ítem complejo es que LA Galaxy es poseedor los derechos de descubrimiento del brasileño dentro de la liga. Para avanzar, deberá llegar a un acuerdo con el equipo de la liga estadounidense para que libere esos derechos.

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"Jugadores..." El picante gesto de Messi para la hinchada de Inter Miami tras un cantito que dolió

Lionel Messi no para de dar show en Inter Miami siendo el encargado de llevar en sus espaldas a un equipo que le cuesta pero se está ganando un espacio protagónico en la Major League Soccer (MLS). Este domingo el 10 fue clave en la victoria 2-0 de local donde demostró estar en un nivel alto para disputar la Copa del Mundo que iniciará en menos de un mes y competitivo.

El encuentro se dio en un contexto complejo para los jugadores donde la hinchada tomó distintas acciones para exigirle a los jugadores del equipo mejores resultados deportivos a pesar de que el equipo se encuentra en la segunda colocación de la conferencia este.

Cuál fue el motivo del enojo

Es que los hinchas esperaban una respuesta más cercanas por parte de los jugadores debido a que no jugaban de local desde la derrota ante Orlando City por 4-3. Ante esta situación, la hinchada llevó a cabo acciones para mostrales su descontento a los futbolistas, incluso a Messi, y cantaron la canción tan usada en la Argentina "jugadores...".

Sin embargo, la letra de la misma fue diferente: "Jugadooores... respeten a la hinchaaada, saluden a la geeeente, que nunca pide naaaada", cantaron con enojo. Ante esta situación, Messi no toleró el mensaje de los fans y realizó un gesto que les advirtió que estaban tomando una decisión equivocada con dicho reproche.