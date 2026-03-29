El Turismo Carretera brilló en Centenario: las mejores fotos del domingo

Agustín Canapino se coronó en un fin de semana que tuvo de todo, con un marco de público imponente.

La final del domingo en el Turismo Carretera en Neuquén volvió a ofrecer un espectáculo intenso en el autódromo de Centenario, con una carrera marcada por la cantidad de autos en pista, los toques y los cambios constantes en la punta. Con 56 pilotos en la grilla, la exigencia fue máxima desde el inicio y cada relanzamiento terminó siendo determinante.

El gran protagonista fue Agustín Canapino, que se llevó la victoria con el Chevrolet Camaro en una carrera que se le había presentado cuesta arriba durante buena parte del fin de semana. El arrecifeño capitalizó cada oportunidad en una final accidentada y logró quedarse con el triunfo en un circuito donde el año pasado no se había podido correr por el viento. Esta vez, con condiciones más favorables, pudo completar la tarea y convertirse en el primer piloto en repetir victoria en este escenario.

Matías Rossi había sido el gran dominador del fin de semana. Tras quedarse con la pole el sábado y ganar la serie más rápida, lideró la final hasta promediar la competencia. Sin embargo, un problema en la dirección lo obligó a abandonar cuando parecía tener todo bajo control, dejando la definición completamente abierta.

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A partir de allí, la carrera entró en una fase decisiva. Canapino tomó la punta tras superar a Ignacio Faín, mientras que Cristian Ledesma avanzó para meterse en la pelea directa por la victoria. En las últimas vueltas, el mano a mano entre ambos le puso tensión al cierre, aunque el orden no se modificó y el “Titán” logró sostener la ventaja hasta la bandera a cuadros.

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La final también dejó múltiples incidencias en el pelotón, con choques en cadena y abandonos, entre ellos el de Julián Santero. En ese contexto, varios pilotos lograron destacarse por su capacidad para esquivar problemas y avanzar posiciones. Facundo Chapur protagonizó una de las remontadas del día al pasar del puesto 40 al 8°, mientras que José Manuel Urcera sumó fuerte al escalar hasta el 11° lugar y quedar como escolta en el campeonato.

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En clave regional, Juan Cruz Benvenuti logró completar la competencia en un escenario complejo, sorteando incidentes y manteniéndose en pista hasta el final. Las imágenes de la jornada reflejan una carrera vibrante, con maniobras ajustadas, autos al límite y una definición cambiante que volvió a confirmar la intensidad del TC en Centenario.

Los héroes de Malvinas, presentes en el Turismo Carretera en Centenario

En cada fecha del Turismo Carretera, los Veteranos de Malvinas tienen su espacio y reconocimiento. El TC en Centenario no fue la excepción y los héroes que defendieron las islas en 1982 fueron homenajeados, cuando apenas quedan un par de días para otro aniversario del 2 de Abril.

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Además del himno nacional que se canta en la previa de cada final de la máxima categoría, también hubo un minuto de silencio para recordar a los soldados caídos y allí los excombatientes mostraron una bandera que tiene un peso simbólico muy importante para ellos y para la historia de nuestro país.

Uno de los excombatientes que estuvo presente en el autódromo de Centenario es Héctor Encina, Veterano de Malvinas. "Es un orgullo para nosotros que nos reciba y nos reconozcan de esta manera. Después de tanto tiempo de luchar con esto. Muy orgulloso y contento de estar acá. Nos sentimos muy bien", comenzó diciendo a LMNeuquén.

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"Estamos en la largada como invitados con una bandera que siempre presentamos y es muy bien recibida por la gente. La bandera tiene escritos los 649 nombres de los caídos en Malvinas. La llevamos a todos actos y todos los lugares que sean posible", agregó.

Además, su organización estuvo repartiendo calcomanías entre los equipos y pilotos durante el fin de semana. Las mismas hacen mención a mantener la memoria viva de quienes defendieron el suelo argentino. "Es increíble el recibimiento de las calcos es tremenda. Casi todos los pilotos aceptaron las suyas", completó Héctor.

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Una vez más, un evento deportivo es algo que va por encima de los resultados. Supera cualquier victoria o derrota circunstancial, sino que sirve para difundir valores y, en este caso, reconocer a los que dieron su vida por la bandera argentina.