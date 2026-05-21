Con un polémico penal y un errado insólito, Racing quedó afuera de la Sudamericana

El equipo de Gustavo Costas empató ante Caracas y quedó sin esperanzas de clasificar en el certamen continental.

Racing empató 2-2 ante Caracas por Copa Sudamericana y se quedó sin chances de clasificar a la siguiente instancia del torneo continental. El partido estuvo cargado de jugadas insólitas, desde un penal polémico a favor de la Academia, hasta un grosero gol errado por Maravilla Martínez.

El equipo de Gustavo Costas enfrentará en la última jornada a Independiente Petrolero, ya sin chances de superar a ninguno de los dos equipos que tiene por encima en el grupo E.

El comienzo de partido no podría haber sido peor para Racing: la visita sorprendió al ponerse en ventaja antes del primer minuto de juego, con un desborde por izquierda del enganche Michael Covea, cuyo centro atrás fue empujado contra su propio arco por el lateral Gabriel Rojas, cuyo intento de despeje terminó al fondo de la red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2057614000544690574?s=20&partner=&hide_thread=false CARACAS LE GANA A RACING EN EL CILINDRO CON ESTE GOL EN CONTRA A LOS 40 SEGUNDOS.



INCREÍBLE. pic.twitter.com/kO9Ttxz2CJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 22, 2026

El local igualó solo tres minutos más tarde, con un centro desde la izquierda que cruzó toda el área hasta llegarle al carrilero Gastón Martirena, con un disparo bajo que pasó entre las piernas del arquero Frankarlos Benítez antes de cruzar la red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057614179033362528?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡QUÉ PARTIDO SE NOS VIENE EN EL CILINDRO!! Martirena llegó por el segundo palo, el arquero no llegó a atajar la pelota y Racing empata 1-1 vs. Caracas a los 5' de juego.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BmWjGafuwk — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

A los 35 minutos de la primera parte llegó la gran polémica: luego de una pelota profunda por derecha, a la que Martirena llegó barriendo sobre la línea de fondo, la pelota pega en la mano del defensor Luis Mago.

Tras el análisis del VAR, el árbitro Jhon Ospina decidió marcar penal, aunque en la imagen se observa claramente que el jugador tiene el brazo apoyado por la barrida y la pelota le pega en la axila.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2057622557986103668?s=20&partner=&hide_thread=false EL PENAL QUE LE DIERON A RACING CLUB ANTE CARACAS.



¿OPINIONES? pic.twitter.com/6FlVOegW9B — JS (@juegosimple__) May 22, 2026

La pena máxima fue ejecutada por Maravilla Martínez, que remató con excelencia para poner la pelota en el ángulo derecho de Benítez y marcar el 2-1.

El segundo tiempo estaba bastante controlado para la Academia, pero Caracas logró a los 72 minutos tener dos situaciones claras que controló de gran manera el arquero Tagliamonte, que reemplazó al sancionado Cambeses.

A pesar de estas grandes intervenciones, tan solo dos minutos después, Tagliamonte falló al controlar un cabezazo, que picó tres veces en el travesaño ante la falla del arquero, y le quedó a Gudiño que puso el 2-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2057638000184422864?s=20&partner=&hide_thread=false INSÓLITO LO QUE HIZO TAGLIAMONTE EN EL GOL DE CARACAS PARA EL 2-2 VS RACING.



pic.twitter.com/AMSMy2RfGe https://t.co/HGfPuE8s3W — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 22, 2026

Racing, que reclamó un empujón en el gol de la visita, empezó a buscar con entusiasmo y acorraló a Caracas: a los 80 tuvo la más clara del partido en los pies de Maravilla Martínez, que quedó solo adelante del arco, pero tardó en acomodarse y permitió la recuperación de la defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2057639403124621593?s=20&partner=&hide_thread=false MARAVILLA MARTÍNEZ Y EL ERRADO DEL AÑO.



NO TIENE SENTIDO ALGUNO. pic.twitter.com/k8RoOX58WR https://t.co/MY8zyLLu5q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 22, 2026

Al final del encuentro, la Academia fue a buscar ya sin ideas y terminó enviando centros al área y rematando desde afuera, sin tener ninguna situación clara, tras el errado de su delantero insignia.

El próximo miércoles deberá recibir a Independiente Petrolero ya sin ninguna posibilidad de clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Este partido podría ser el último de Gustavo Costas, ya que se especula hace un tiempo con un ciclo cumplido del entrenador que supo devolverle la gloria a Racing. Lo mismo ocurre con varios jugadores, que quedaron bajo la lupa por ciertas actuaciones.