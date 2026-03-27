Catalina Giraldo, la joven de 30 años que pidió recibir un suicidio asistido: "Siento que es un infierno"

Tras el debate que abrió la decisión de Noelia Castillo, la joven que pidió su eutanasia, salió a la luz la historia de una psicóloga que pide un procedimiento seguro para morir.

"o siento que es un infierno, me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso, para mí ya es suficiente”, dijo la joven.

Tras la muerte de Noelia Castillo Ramos , la española de 25 años que pidió su eutanasia y finalmente murió este jueves 26 de marzo, c omenzó en todo el mundo un fuerte debate acerca de quién decide sobre el final de la propia vida cuando el sufrimiento se vuelve permanente. En las últimas horas comenzó a generar polémica la historia de una joven que pidió el suicidio asistido.

Se trata de Catalina Giraldo , una psicóloga de 30 años oriunda de Colombia que busca acceder al primer suicidio médicamente asistido en su país.

Según reveló en una entrevista a Noticias Caracol, vivió la mayor parte de su vida adulta enfrentando un sufrimiento profundo derivado de trastornos mentales diagnosticados como trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.

La vida Catalina en los últimos años ha estado atravesado por dramáticos momentos. Pasó nueve hospitalizaciones por crisis agudas y varios intentos de suicidio desde 2019.

"Yo siento que es un infierno. A mí me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso, para mí ya es suficiente”, dijo en la entrevista transmitida días atrás con el objetivo de dar conocer su situación.

El desesperado pedido por un suicidio asistido

A raíz de esta situación es que le solicitó al sistema de salud colombiano la asistencia médica al suicidio. "Para mí, la muerte es un alivio", afirmó la joven.

"Para mí, pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor, un acto de amor conmigo misma pero un acto sobre todo de amor con mi familia", dijo.

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En la entrevista con el medio detalló que ha pasado por más de 40 esquemas farmacológicos distintos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Tras el fracaso de su último tratamiento en 2024, aseguró haber llegado a un límite: "Para mí ya es suficiente", indicó.

La decisión de Catalina se fundamenta en la búsqueda de un procedimiento seguro, legal y acompañado. Giraldo enfatizó que desea que su familia pueda participar del proceso para que no se realice de manera clandestina ni traumática, como ocurre en muchos casos de suicidio en Colombia y el mundo.

La diferencia entre suicidio asistido y eutanasia

El suicidio medicamente asistido es una práctica profesional que es legal en Colombia desde 2022. Es una medida hermana de la eutanasia, cuya diferencia está en quien toma la decisión final. Mientras en la eutanasia es el equipo médico el que administra los medicamentos para el momento final, en el suicidio medicamente asistido es el mismo paciente quien ejerce la decisión.

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"He intentado acabar con mi vida y lo he hecho en maneras que han sido impulsivas, pero al mismo tiempo tampoco quiero lastimar a mi familia. Entonces me he preguntado desde hace un tiempo si hay una forma segura de hacer esto", afirmó.

A pesar de ello, a Catalina le fueron negados ambos caminos para acceder a la muerte digna. Por eso, hoy libra, junto a su abogado Lucas Correa Montoya, una batalla legal para ser la primera colombiana en acceder a la asistencia médica al suicidio.

La batalla legal para acceder a este proceso en Colombia

En septiembre de 2025, Catalina Giraldo decidió solicitar la eutanasia a su EPS (entidad promotora de salud). "Producto de una conversación con sus médicos y con su familia, Catalina hace una primera solicitud de eutanasia, porque es el único mecanismo que está reglamentado", relató su abogado, Lucas Correa a Noticias Caracol.

En el sistema de salud colombiano, las EPS son empresas públicas o privadas que se encargan de asegurar a los usuarios y administrar los recursos. Entre muchas otras cosas, son quienes autorizan procedimientos como la eutanasia.

Sin embargo, el 12 de noviembre la EPS le respondió que "no es procedente ejecutar el procedimiento ya que no existen condiciones normativas ni operativas para garantizar su realización segura y legal".

Tras la negativa de su EPS, Catalina presentó una acción de tutela solicitando que la Corte Constitucional ordene la realización del procedimiento y que el Ministerio de Salud reglamente la asistencia médica al suicidio.

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Según su abogado, agotar todos los tratamientos disponibles no es un requisito para acceder a la eutanasia en el país. "Siempre habrá algo que intentar. Siempre habrá una pastilla más que tomar, una dosis distinta, una combinación diferente", agregó.

"Para mí, pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor, un acto de amor conmigo misma pero un acto sobre todo de amor con mi familia", reveló Catalina en la entrevista al medio colombiano.

Correa explicitó que en Colombia se registran alrededor de 2.800 suicidios por año, cifras que evidencian la magnitud de un problema de salud pública que requiere atención. La asistencia médica al suicidio, según él, permitiría un fin de vida seguro y acompañado, reduciendo el riesgo de traumas tanto para los pacientes como para sus familias.