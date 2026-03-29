Tras la goleada de Cipo, así fueron todos los resultados del Federal A

Se jugó la segunda fecha en las cuatro zonas de la tercera categoría con los equipos regionales como protagonistas.

Cipo fue uno de los cuatro equipos que más goles anotó en la segunda fecha. El Capataz integra la zona 3, donde logró sus primeros puntos en el año y mejoró notablemente su rendimiento respecto al debut en la temporada del Federal A.

Además hubo varios partidazos, como el que Deportivo Rincón remontó en su visita a FADEP de Mendoza , donde se quedó con uno menos muy temprano pero pudo evitar la derrota.

Uno de los datos contundentes de la fecha es que apenas hubo dos victorias visitantes sobre 18 encuentros disputados, ratificando que las localías son esenciales en la categoría para hacer grandes campañas.

Futbol Cipolletti - San Martin (20)

Solo cuatro equipos de la categoría marcaron 3 goles y uno de ellos fue Cipo. Maximiliano López, Martín Peralta y Brian Obregón anotaron los tantos del Capataz de la Patagonia.

En la zona 3 no hay nadie con puntaje perfecto. Costa Brava y Argentino de Monte Maíz habían ganado en el comienzo, pero este domingo igualaron sin goles.

El sábado, Rincón perdía 0-2 y estaba con uno menos por la expulsión de Rodrigo Herrera, pero los goles de Matías Domínguez y Juan Achetoni rescató un puntazo ante FADEP de Mendoza.

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El mismo día, Juventud Unida Universitaria venció en San Luis a Huracán Las Heras 2 a 0.

Douglas y Ramallo, arriba en la zona 1

Con el 3-1 como visitante sobre Gimnasia de Concepción del Uruguay, Douglas Haig es uno de los líderes de la zona 1 con seis unidades. El arbitraje fue del siempre polémicos Fernando Rekers.

También ganó los dos Defensores de Villa Ramallo, que se impuso por el mismo resultado pero en casa a El Linqueño por 3 a 1.

9 de Julio de Rafaela superó 3-2 a Independiente de Chivilcoy en el partido con más goles de la fecha, mientras que Gimnasia de Chivilcoy y Sportivo Belgrano de San Francisco igualaron sin goles, mismo resultado para Escobar FC y Sportivo Las Parejas.

tablas federal a y b

Antoniana quiere pelear el ascenso otra vez

Después de varios años de sufrir, Juventud Antoniana busca regresar a la Primera Nacional. Es el único que ganó los dos en el comienzo tras superar 2 a 1 a Sol de América de Formosa.

Defensores de Puerto Vilelas se impuso 1 a 0 a Tucumán Central, al igual que Mitre de Posadas sobre Boca Unidos de Corrientes.

En el duelo de homónimos, Sarmiento de La Banda igualó con el de Resistencia 1 a 1 en el cierre del domingo.

Sol de Mayo dio la nota en la zona 4

Con el 2-0 sobre Santamarina en Tandil, Sol de Mayo dio la sorpresa, logrando uno de los dos triunfos visitantes de la fecha. Uno de los goles fue del formado en Cipo, Santiago Jara.

Alvarado logró su primera victoria al superar 2-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, Villa Mitre hizo lo propio ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en Bahía Blanca y hubo empate sin goles en Rawson entre Germinal y Kimberley.