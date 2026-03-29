Violenta discusión familiar: un hombre se apuñaló a sí mismo y tuvo que intervenir la policía

Un violento episodio tuvo lugar en Centenario. Intervino personal de salud y policial en el caso que tiene a un hombre hospitalizado.

Durante una discusión familiar este sábado por la noche en Centenario , un hombre se autolesionó con un cuchillo a la altura del pecho y tuvo que intervenir personal policial. El hombre tuvo que ser hospitalizado.

Según trascendió, alrededor de las 20 horas, un hombre de 77 años protagonizó una gran discusión con su hijos de 50 años, momento en el que se apuñaló a sí mismo . El hecho ocurrió en una vivienda entre las calles Cuba y Bernardo O'Higgins .

Al conocerse esta situación, personal policial de la Comisaría N°52 y de la Metropolitana arribaron al hogar y, en el interior, hallaron en una de las habitaciones a un hombre adulto mayor herido el cual estaba acostado en una cama.

Rapídamente se solicitó ayuda de urgencia a una ambulancia y personal sanitario a cargo de la doctora Vivas, quien autozó su traslado al Hospital Natalio Burd. Según reveló Centenario Digital, afortunadamente la herida no era grave y el hombre se encuentra fuera de peligro.

centenario El hecho sucedió en las calles Cuba y Bernardo O'Higgins de fuerte violencia familiar.

A raíz de los hechos, las autoridades policiales dieron intervención a la Fiscalía de Delitos Contras las Personas y el fiscal Andrés Azar dispuso que fuera secuestrado el cuchillo utilizado en el domicilio. También en el lugar trabajó la División Criminalística en búsqueda de más detalles sobre lo sucedido.

Madrugada violenta en Centenario: tres policías terminaron heridos por intervenir en una pelea familiar

Una intervención policial por un conflicto familiar terminó en una violenta agresión contra efectivos de la Policía del Neuquén durante la madrugada del primer domingo de marzo en Centenario. Tres uniformados resultaron heridos tras ser atacados con botellas y fierros por una pareja y su hijo, quienes finalmente fueron demorados.

El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo 8 de marzo en un sector de la calle José Gervasio Artigas, cuando personal de la Comisaría 52 fue convocado a una vivienda donde se registraba un fuerte enfrentamiento entre familiares en el domicilio de una mujer adulta mayor.

Según se pudo reconstruir, cuando los efectivos llegaron al lugar para intervenir e intentar calmar la situación, la escena se volvió aún más violenta. Una pareja y su hijo reaccionaron de manera agresiva contra los policías y comenzaron a atacarlos arrojando botellas y utilizando fierros.

En medio de la agresión, tres efectivos policiales terminaron con lesiones. Los golpes impactaron principalmente en la cabeza y el rostro, mientras que uno de los uniformados también sufrió una lesión en uno de sus ojos.