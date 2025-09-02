Miguel Russo quedará internado por una infección urinaria tras realizarse estudios de rutina

El entrenador de Boca Juniors concurrió en la mañana de este martes al Instituto Fleni donde permanecerá en observación.

El director Técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo , permanecerá internado durante las próximas 24 horas en el Instituto Fleni , del barrio porteño de Belgrano, como consecuencia de una infección urinaria .

El entrenador había concurrido al Fleni para realizarse un estudio de rutina durante la mañana de este martes, pero una vez obtenido los resultados fue diagnosticado con una infección urinaria.

Desde TyC Spors indicaron que Russo ya se había realizado la semana pasada una serie de estudios ante un malestar y cansancio visible.

Si bien desde su entorno aseguran que su estado de salud es bueno, fue decisión de los médicos que lo atienden que continúe internado para poder seguir su evolución de cerca y para suministrarle el antobiótico por vía intravenosa.

Qué pasará con las prácticas del equipo

Tras haber vuelto a la senda del triunfo, con tres victorias consecutivas, esta inesperada noticia agitó la actualidad del “Xeneize”. Su entrenador quedará, al menos, internado durante las próximas 24 horas.

Russo DT

El entrenador, de 69 años, se realizó esta mañana tomografías, resonancias, análisis de sangre, y en un estudio de orina se le detectó al campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca que padece una infección urinaria.

Según NA. la primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero, aunque con el pasar de las horas el cuerpo médico optó por internar al director técnico durante 24 horas.

Se les está administrando medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y mantenerse informados al instante sobre su evolución.

Allegados al exentrenador de Rosario Central afirman que se encuentra bien, por lo que la medida dictada por el personal del Instituto Fleni es, principalmente, de precaución.

Este no es el primer problema de salud afrontado por Miguel Ángel Russo, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, y pudo sobreponerse tras un tratamiento con quimioterapia, incluso sin dejar la dirección técnica del club colombiano.

Russo se quedó dormido durante el partido de Boca

Recientemente una imagen se viralizó a través de las redes sociales preocupó a los hinchas del cuadro azul y oro. Fue durante la transmisión oficial del partido que ESPN Premium mostró al DT cerrando los ojos de manera plácida a los 27 minutos de la primera mitad. Aparentemente, el estratega se estaba quedando dormido.

Aquella hipótesis se complementó con los comentarios de Sebastián Vignolo y Diego Latorre, que dieron cuenta de la situación del técnico en el banco de los suplentes. Después de unos segundos, aún así, Miguelo se repuso y vio sin inconvenientes los goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, que permitieron ratificar el presente auspicioso del conjunto de La Ribera. Por supuesto, no se trata de la primera vez que la salud del orientador está en entredicho.

En el pasado tuvo que realizar un duro tratamiento con quimioterapia para luchar contra el cáncer, lució muy desmejorado en sus últimos días al frente del Canalla. Luego de su despido a raíz de una serie de malos resultados, pasó a las filas de San Lorenzo, donde realizó un extraordinario trabajo pese a la crisis institucional, pero también fue protagonista de rumores con respecto a complicaciones vinculadas a la enfermedad que lo tuvo a maltraer.