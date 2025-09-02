La noticia sobre la salud de Miguel Ángel Russo que genera preocupación

El entrenador que volvió a Boca en junio transita una enfermedad hace bastante tiempo.

Desde que Miguel Ángel Russo volvió a Boca , uno de los temas que más se habla entre los futboleros, en las redes sociales y en los medios, es el estado de salud del entrenador. Es evidente que el técnico de 69 años, que atraviesa una enfermedad de larga data, no tiene la vitalidad de otros colegas que son muchos más intensos a la hora de dar indicaciones.

La mayoría de los movimientos en las prácticas y en los partidos son indicados por Claudio Úbeda y otros integrantes del cuerpo técnico, quienes consultan con Russo y luego ejecutan lo que el entrenador les indica.

En el último partido contra Aldosivi, una de las cámaras que lo estaba filmando registró al DT sentado y con una gorra puesta, imagen que para algunos dejaba expuesto que se había quedado dormido.

No son pocos quienes piensan que Juan Román Riquelme eligió a Russo como técnico, tras el fracaso de Fernando Gago y otro breve interinato de Mariano Herrón, porque su fragilidad física lo protegerá de las críticas.

Russo-Plantel-Portada

Más allá de las interpretaciones particulares, cuando hay algún tema de salud del conductor del xeneize, se genera una preocupación que no se replica con otros casos.

Cómo está Miguel Russo

Este martes se supo que el entrenador de Boca llegó por la mañana a una clínica para hacerse chequeos por una infección urinaria, aunque no quedó internado como algunos periodistas deslizaron.

Fue en una de las sedes del sanatorio FLENI. En los controles se detectó una complicación, pero que no requirió que quede bajo internación.

Russo y su cuerpo técnico decidieron darle dos días de descanso al plantel de Boca tras el triunfo en Mar del Plata. En ese contexto, el entrenador optó por asistir este martes al Fleni y así se lo comunicó a los dirigentes de Boca.

El DT ya se había realizado estudios la semana pasada pero, al descubrirse una infección, se le ordenó una medicación intravenosa por lo que continuará por unas horas en el nosocomio.

Desde su entorno, deslizaron que no se trata de algo grave.

Miguel fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2017 cuando dirigía a Millonarios de Colombia. Nunca dejó de dirigir y sacó campeón tanto a ese club cafetero como a Rosario Central y también hizo una buena campaña con San Lorenzo este mismo año.