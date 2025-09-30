¿Sigue en Boca? Riquelme tomó una decisión tajante sobre el futuro de Russo por su estado de salud

El presidente de Boca tomó la decisión internamente y el cuerpo técnico está al tanto de la misma. Qué pasará con la continuidad de Russo.

En Boca hay preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo . El DT de 69 años no atraviesa un buen pasar físico y en los últimos meses se vio involucrado con distintos episodios de salud que derivaron en la discontinuidad del trabajo día a día con el plantel que por el momento en su ausencia es dirigido por el ayudante Claudio Úbeda.

Fuera de lo que ocurre por los pasillos de la institución se generó un debate en medio de esta situación donde visiblemente el entrenador se ve afectado por su estado de salud, teniendo que delegar responsabilidades a otras personas: ¿debe seguir en el cargo o la dirigencia debe apartarlo para resguardarlo por su salud y las apariciones públicas? Lo cierto que adentro sobrevuelan esos interrogantes.

En medio de una situación compleja por la importancia del entrenador, Juan Román Riquelme habría tomado una decisión tajante sobre la continuidad de Miguelo. El cabecilla de la dirigencia decidió darle continuidad al entrenador y no removerlo del cargo, salvo que el entrenador o su familia decidan de manera unilateral llamar al club y pedir dejar el cargo. Mientras tanto la solución para tapar las ausencias de Russo será la presencia de Úbeda en los entrenamientos diarios y partidos a los que Miguel no pueda asistir.

Lo cierto es que en las últimas semanas fueron varias las ausencias, incluso en la derrota frente a Defensa y Justicia ya que no viajó a Florencio Varela. Sumado a esto en las anteriores semanas ha pasado varios días por la Clínica Fleni en la Capital Federal, siendo que dos de ellos fueron por una infección urinaria y otro por un cuadro de deshidratación que requirió de la asistencia con suero.

Los partidos que se perderá Paredes con Boca tras una nueva citación a la Selección

Se viene un nuevo problema para Boca en la recta final del Torneo Clausura 2025, cuando tiene el objetivo puesto en poder lograr la clasificación a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual. Leandro Paredes será citado por Lionel Scaloni para los dos próximos amistosos de la Selección Argentina y eso lo hará perderse partidos con el Xeneize.

Boca perdió 2-1 sobre el final en la visita a Defensa y Justicia y así no solo desperdició la posibilidad de trepar a la punta del Grupo B del torneo local, sino que además retrocedió en la tabla anual, la que por puntos determina los clasificados a cada una de las copas continentales.

El Xeneize marcha sexto en su zona, a tres puntos del líder, Unión de Santa Fe, y en la general, donde los tres primeros entrarán en la próxima Libertadores, quedó cuarto, superado por Argentinos Juniors solo por diferencia de goles. Arriba de la anual se ubica Rosario Central (le lleva tres puntos) y lo sigue River (tiene dos más).

Tras dos años sin jugar la tradicional Libertadores, su gran obsesión, el Xeneize necesita volver a disputarla en 2026. Por eso, no disponer de Paredes, campeón mundial y bicampeón de América con la Albiceleste, que viene de meterse en el Mundial del año próximo tras finalizar primero en las Eliminatorias Sudamericanas, es un lujo que Boca no puede darse, en especial en este tramo del calendario.

Argentina disputará dos amistosos en octubre, en su preparación para la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México. El viernes 10 se medirá con Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Los partidos en los que Paredes no estará presente

Boca recibirá a Newell's el próximo domingo 5 y seguro no contará con Paredes en el encuentro del sábado 11, ante Barracas Central de visitante, ya que el volante central estará en Estados Unidos con Scaloni y sus compañeros de la Albiceleste. Ya después jugará con Belgrano el domingo 19, en La Bombonera.

Se espera que Paredes, que viene de convertir su primer gol en esta etapa en Boca, de penal contra Defensa, vuelva rápido y sano de esa mini gira de la Selección para volver a ponerse la azul y oro en ese partido frente al conjunto cordobés. Boca no le haría ningún pedido a la dirigencia de la AFA ni a Scaloni, debido a la buena relación que mantienen. Y habrá que ver cuánto tiempo lo utilizará el DT teniendo en cuenta que se trata de dos amistosos.

Ante Barracas, el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, por ahora con Claudio Úbeda a la cabeza, debe pensar cómo reemplaza al campeón del mundo, una pieza clave en el mediocampo. Y Boca no puede disponer de Milton Delgado, ya que está jugando el Mundial Sub 20 de Chile con la Albiceleste.

Por eso, el español Ander Herrera y el chileno Williams Alarcón, si están óptimos físicamente, serían las principales opciones para sustituir a Paredes. Así, Rodrigo Battaglia perdería a su socio pero se mantendría en el once inicial.

Paredes es clave en el funcionamiento de Boca, cuya recta final del Clausura incluirá la visita a Estudiantes de La Plata, el Superclásico en La Bombonera y el desenlace contra Tigre en Victoria. Por eso, se viene un mes y medio clave para su futuro.