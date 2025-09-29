Davo Xeneize describió el pésimo año de Boca y River y se volvió viral

El famoso streamer que opina de fútbol enumeró los fracasos de los clubes más grandes de nuestro país.

Desde la pandemia a hoy, uno de los streamers que más creció es Davo Xeneize . El joven, de apenas 22 años, es uno de los más populares en lo suyo, dedicado a hablar de fútbol en sus distintas redes sociales. Incluso está, desde hace un tiempo, trabajando en conjunto con el periodista Gastón Edul , de TyC Sports.

Este domingo por la noche, luego de disputarse gran parte de la fecha 10 de la Copa de la Liga, hizo un resumen del año de Boca y de River comparándolos y en forma de diálogo. En su relato, quedan expuestas las flojas temporadas tanto del club del cual es fanático como de su clásico rival.

"El año de Boca y de River, están jugando a ver quién hace más feliz a su clásico rival", agregó sobre la gran cantidad de partidos importantes o ante rivales menores que han perdido hasta ahora ambos en el año.

river boca superclásico (1).jpg

Tanto en el plano internacional como el local, el xeneize y el Millo han dejado mucho que desear.

"Arrancó el áño y Boca dijo 'tranquilo hincha de River, te voy a hacer disfrutar, me quedo afuera de la Copa Libertadores en febrero'. Y River dijo 'no pará Boca, no me podés hacer esto, en marzo voy y pierdo una final contra Talleres, que nunca ganó un título en el fútbol argentino'. Y Boca va y le dice 'no, estamos en abril, ganame el clásico'. Y de paso me quedo afuera de local con Independiente en La Bombonera en cuartos de final del torneo. Y River dice 'no bueno Boca, fuiste muy generoso, me quedo afuera con Platense en el Monumental, vamos que no sale campeón nadie'", relató Davo.

Luego, el streamer hizo referencia al Mundial de Clubes, donde ninguno de los dos pudo pasar la primera ronda.

"Y van pasando los meses y de la nada le dice a River, 'che, acá el que va a fracasar soy yo. Dejame quedarme afuera del Mundial de Clubes en fase de grupos. Voy a empatar con Auckland City', que es un equipo semiprofesional, que no le gana a nadie. Y River le dice 'oye Boca, estas muy apurado, yo voy a hacer lo mismo, voy a ganar el primer partido, pero voy a quedar afuera con un equipo mexicano, con Sergio Ramos con 48 años'. y Boca va y le dice 'si te vas a quedar afuera contra un equipo mexicano y otro japonés, dejame quedarme afuera de la Copa Argentina con Atlético Tucumán'".

En los últimos meses esta secuencia de derrotas se fue dando una detrás de otra. "River va y le dice a Boca, 'pará, no le ganás a nadie hermano, me cansaste, yo también voy a perder con Atlético Tucumán' . Y Boca va y le dice 'pero yo estuve dos o tres meses sin ganar, tenés que hacer algo más', bueno 'me quedo afuera de la Copa Libertadores con Palmeiras'".

"Yo acabo de perder con Defensa y Justicia, bueno yo pierdo con Riestra de local. Dale boludo, son dos pelotudos, es una cosa de locos ya", cerró el Youtuber hincha del club de la Ribera.