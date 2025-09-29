Las sorpresivas imágenes de Colapinto con el hijo de Flavio Briatore, jefe de Alpine: "Me está dando clases"

Mientras se define el futuro de Colapinto en la escudería, el piloto se mostró muy cercano a Falco Briatore, hijo de Flavio.

Franco Colapinto aprovecha la parte final del receso de 15 días entre el GP de Bakú, celebrado desde el 19 hasta el 21 de septiembre, hasta el próximo que iniciará el próximo viernes 3 de octubre en Singapur. Lo llamativo de este tránsito de una carrera a otra fue la aparición pública con el hijo de Flavio Briatore , jefe de la escudería Alpine .

El futuro del piloto oriundo de Pilar en la escudería francesa es una incógnita y aún no hay precisiones de qué pasará en la temporada 2026. Briatore fue claro al afirmar que las próximas carreras serán vitales para definir la segunda butaca entre el Franco y el piloto reserva Paul Aaron, lo que genera incertidumbre y una presión mayor entendiendo que se jugará el futuro con las próximas presentaciones.

Más allá de los vaivenes en los pensamientos de Briatore , en la última semana se dio una situación alentadora que generó repercusión a nivel mundial. En las últimas horas Colapinto reposteó una historia de Instagram que compartió Falco Briatore , hijo del jefe de Alpine , disfrutando de una actividad especial en el mar donde fueron vistos montando una moto de agua cada uno.

Falcon-Colapinto

“Me está dando clases”, escribió Franco ante la publicación de Falco, en una muestra de afecto entre las partes que puede influir mínimamente en la decisión sobre la continuidad aunque dependerá de los resultados y el manejo que muestre en las próximas carreras.

Los horarios del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

06.30 a 07.30 horas Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30 horas

06.30 a 07.30 horas Clasificación: 10.00 a 11.00 horas

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00 horas

Qué figura del automovilismo mundial elogió a Colapinto y le dio consejos para su futuro en Fórmula 1

Desde su aparición en la Fórmula 1, se sabe que Franco Colapinto es una de las promesas que tiene a futuro la categoría si puede recibir, después de un año complicado, un auto que le permita explotar su potencial al máximo como supo hacer cuando la escudería Williams le puso a disposición un monoplaza correcto.

Con ese período dejó en claro para qué está hecho. Y no es casualidad que personalidades del automovilismo mundial destaquen el rendimiento del piloto nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires. Fue Carlos Sainz, el cuatro veces campeón del Rally Dakar y padre del piloto de Williams, quien se expresó sobre el piloto y le hizo recomendaciones a futuro.

“En la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido y él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible. Y estoy seguro de que, haciéndolo bien, pues es un gran piloto, tendrá su hueco en la F1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido”, dijo el piloto desde Portugal, donde compite por la cuartea y penúltima fecha del Mundial de Rally.