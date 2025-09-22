Sin explicaciones: la desazón del ex jefe de Colapinto tras el choque de Albon

James Vowles, jefe de la escudería Williams, reaccionó de forma particular tras ver que Alex Albon chocó a su excompañero Colapinto.

Franco Colapinto y James Vowles han forjado una amistad que trascendió más allá de la relación piloto-director de equipo durante su participación en la escudería británica Williams . En cada una de las oportunidades en la que le ha tocado hacer declaraciones por el piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, ha demostrado su cariño.

Incluso lo hizo este fin de semana con un gesto durante el Gran Premio de Azerbaiyán que no precisó de palabras debido al toque del piloto que está bajo su ala Alex Albon a su excompañero Colapinto que le hizo perder varios segundos y le generó problemas en su auto que no le permitieron tener el rendimiento adecuado.

Al divisar el choque cuando tan solo iban 17 vueltas de carrera , el "tio James" reaccionó de una forma particular sin entender la maniobra que realizó su piloto y entendiendo, también, que el rival que sufrió las consecuencias era Franco, quien todavía debe demostrar y batalla para tener un lugar asegurado en 2026.

¿Quién sufrió más, nosotros o este hombre?

Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán

Un nuevo fin de semana complicado para Franco Colapinto, esta vez en el GP de Azerbaiyán. Tras una buena largada que lo llevó a estar en el puesto 13, un toque por parte de Alex Albon, piloto de Williams, complicó al argentino que sufrió el resto de la prueba y quedó en el puesto 19° detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

En una jornada con lluvia en Bakú, la Fórmula 1 tuvo a Max Verstappen de Red Bull como el ganador de este circuito callejero, acompañado en el podio por George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams). En la lucha por el título, Oscar Piastri abandonó tras un choque en la primera vuelta, pero su compañero en McLaren Lando Norris solo pudo descontar seis puntos.

En tanto, esta fue la 11° participación del oriundo de Pilar desde su desembarco como titular en la escudería francesa, reemplazando a Jack Doohan. Al terminar la carrera, se refirió al choque por parte de Albon que le hizo perder posiciones en la carrera. "Con Alex perdí 12 segundos, me complicó la vida", lamentó. "Una carrera bastante larga, pero creo que hice las cosas bastante bien de mi lado", sumó.

Franco Colapinto post carrera!



“Una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude, buenas largadas pase a varios autos.”



“Después en ritmo obviamente no tenemos el auto, gastamos mucho las gomas, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte.”



— Guada (@francopoints) September 21, 2025

El accidente al que refiere Franco fue cuando el piloto tailandés intentó superarlo y lo tocó en la parte trasera, lo que hizo que el monoplaza del piloto de Alpine diera un trompo y se detuviera en el medio de la pista. Afortunadamente, el vehículo no tuvo daños contundentes y pudo continuar.

"Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... después en ritmo no tenemos el auto. Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima”, argumentó Colapinto.

Los comisarios deportivos sancionaron a Albon por la ilegalidad de su embate con 10 segundos. En tanto, el equipo Alpine le confirmó a Colapinto sufrió daños en su alerón lo que le hizo perder potencia.

Alex Albon fue encontrado culpable por la FIA y fue sancionado con 10 segundos por el toque que le hizo a Franco Colapinto

¿Creen que merezca esta sanción?
#F1 #AzerbaijanGP



— RocoF1 (@roco_f1) September 21, 2025

El ganador fue, justamente, Verstappen. El neerlandés, tetracampeón del mundo en ejercicio, hizo una carrera perfecta tras largar en la pole position y aprovechó el abandono de Oscar Piastri, líder indiscutido del campeonato de pilotos, luego de chocar en la primera vuelta. El australiano cerró así un fin de semana para el olvido, en el que también había sufrido un accidente en la clasificación, por lo que largó 9°.

El que no pudo aprovechar el retiro de Piastri fue su propio compañero, Lando Norris, quien tenía una chance inmejorable para recortar distancia en la cima de la tabla de posiciones, en la que está segundo, pero no estuvo a la altura. Terminó el GP de Azerbaiyán en el séptimo lugar, el mismo que ocupó en la parrilla de salida. Y cuando se vislumbraba una pequeña posibilidad de subir puestos, tuvo una parada en boxes de más de cuatro segundos y perdió todo tipo de chances.

THE TOP 10 IN BAKU



A sensational result for Sainz and some stellar drives from Antonelli, Lawson and Tsunoda #F1 #AzerbaijanGP
— Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Las próximas carreras de Franco Colapinto en Fórmula 1

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00