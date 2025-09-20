Franco Colapinto rompió el silencio tras su choque en Bakú

El piloto argentino de Alpine no pudo avanzar a Q2 luego de sufrir un accidente que lo sacó de la clasificación.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló luego de su choque en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán , donde largará 16°, y aseguró que “me desconcentró un poco lo de Gasly”.

Colapinto se refirió al momento previo al choque en la curva 4, donde alegó distraerse debido a que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, había tomado una de las vías de escape: “Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso, apenas doblé en la curva el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó ni entiendo el por qué”.

Y continuó: “Fue muy raro todo. Me da bronca porque venía haciendo una buena vuelta. Hubiese hecho un buen tiempo, teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro”. Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

Con respecto a este circuito, en el que consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, Colapinto reconoció que “es complicado para nosotros, pero fue una pena no haber completado la clasificación. Quiero entender bien qué fue lo que pasó porque fue raro”. Por último, adelantó que “hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1969394519381627194&partner=&hide_thread=false “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar” pic.twitter.com/Kw5mE9DhF4 — 43 (@ColapintoFiles) September 20, 2025

Franco tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en una clasificación, tal como pasó en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, dejó al argentino con las manos vacías y la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo si es que quiere volver a sumar puntos en la categoría.

Colapinto no fue el único que chocó en esta clasificación. Previamente hubo bandera roja por el accidente del tailandés Alaxander Albon (Williams), mientras que después fue el turno del británico Oliver Bearman (Haas), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Esta situación le dio una buena oportunidad al neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien obtuvo la pole position y podría descontarles una buena cantidad de puntos a Piastri y al británico Lando Norris (ambos de McLaren), que están por delante suyo en el campeonato.

La gran sorpresa de la clasificación fue el español Carlos Sainz Jr, que terminó en la segunda posición, mientras que el neozelandés Liam Lawson saldrá en el tercer lugar.

La carrera del GP de Azerbaiyán, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, será este domingo a las 8 de la mañana.

Así largarán en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz Jr. (Williams)

3- Liam Lawson (Racing Bulls)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- George Russell (Mercedes)

6- Yuki Tsunoda (Red Bull)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Oscar Piastri (McLaren)

10- Charles Leclerc (Ferrari)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Lewis Hamilton (Ferrari)

13- Gabriel Bortoleto (Sauber)

14- Lance Stroll (Aston Martjn)

15- Oliver Bearman (Haas)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Nico Hulkenberg (Sauber)

18- Pierre Gasly (Alpine)

19- Alexander Albon (Williams)

20- Esteban Ocon (Haas)