Fórmula 1: el tremendo accidente de Franco Colapinto en la qualy del GP de Azerbaiyán

En un fallido sábado, que tuvo el récord de banderas rojas a lo largo de la competencia, el argentino quedó 16°. Como es la grilla de partida para el domingo.

Franco Colapinto chocó en la qualy 1 en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) chocó este sábado durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y no pudo clasificar a la Q2, por lo que largará en la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo una previa al choque de Colapinto por el accidente del tailandés Alexander Albon (Williams).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969381650048942429&partner=&hide_thread=false A desperate end to Q1 for Alpine



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fue justamente Albon, además de los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Colapinto tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en una clasificación, tal como pasó en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, dejó al argentino con las manos vacías y la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo si es que quiere volver a sumar puntos en la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969414560110055630&partner=&hide_thread=false Albon hits Turn 1 barrier

Hulkenberg hits barrier at Turn 4

Colapinto crashes at Turn 4

Bearman clips barriers at Turn 2

Leclerc crashes at Turn 15

Piastri crashes at Turn 3



We had a record SIX red flags in qualifying #F1 #AzerbaijanGP — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

El piloto neerlandés Max Verstappen, que viene de conseguir el triunfo en el GP de Italia, consiguió la pole position gracias a su tiempo de 1:41,117, y largará primero en la carrera de este domingo.

Esta es una muy buena oportunidad para Verstappen, ya que los dos que están por delante suyo en el campeonato, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri (ambos de McLaren), largarán 7° y 9°, respectivamente.

La gran sorpresa de la clasificación fue el español Carlos Sainz Jr, que terminó en la segunda posición, mientras que el neozelandés Liam Lawson saldrá en el tercer lugar.

La Q3 estuvo marcada por varias banderas rojas, debido a los choques del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de Piastri.

Cómo será la grilla de partida del domingo

La carrera final del GP de Azerbaiyán se correrá este domingo desde las 9 de la mañana y se podrá ver por Disney+ desde las 8 horas.

Las primeras cinco filas de la grilla estarán conformadas por:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz Jr. (Williams)

3- Liam Lawson (Racing Bulls)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- George Russell (Mercedes)

6- Yuki Tsunoda (Red Bull)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Oscar Piastri (McLaren)

10- Charles Leclerc (Ferrari)