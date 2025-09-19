Bomba: Briatore confirmó que Franco Colapinto es uno de los dos candidatos a seguir en Alpine

El asesor ejecutivo de la escudería remarcó que el piloto argentino deberá competir mano a mano con un viejo conocido para quedarse con el asiento en 2026.

Flavio Briatore , asesor ejecutivo de Alpine, confirmó que la pelea por el segundo asiento del equipo para la temporada 2026 se limita a dos pilotos: uno de los apuntados, por supuesto, es Franco Colapinto , mientras que el otro es el estonio Paul Aron , que se erige como corredor de reserva. En una entrevista con el medio The Race, el empresario afirmó: “Es entre ellos. Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Necesito entender qué es lo mejor para el equipo ”.

El anuncio del jefe de equipo llegó en un momento clave, ya que el desempeño del oriundo de Pilar en las prácticas del viernes en Bakú dejó señales de alerta. En la primera sesión, el bonaerense terminó en la 19ª posición, por delante de su compañero Pierre Gasly . Sin embargo, en la segunda práctica, el deportista albiceleste quedó en la 20ª posición, a más de dos segundos del líder Lewis Hamilton. Los resultados reflejaron las dificultades que enfrenta la escudería en el circuito callejero, conocido por sus largas rectas y curvas cerradas.

Aún así, el monoplaza A525 de Franco mostró claras limitaciones en potencia y aerodinámica, siendo así uno de los peores coches de la Fórmula 1 con diferencia. Por su parte, Aron siguió muy de cerca la situación de su rival directo por el asiento: su desempeño en pruebas anteriores y su conocimiento del equipo lo mantienen en la pelea. Aún así, Briatore subrayó que la decisión no se basará únicamente en los resultados de una sola contienda, sino en una evaluación integral del rendimiento.

"No tengo ningún interés con nadie. Antes la gente me volvía loco porque yo dirigía al 50% de los muchachos en la parrilla. Ahora no comando a nadie y no me importa. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como es", agregó el italiano, quien advirtió que tomará la determinación "en una o dos carreras". Todo parece indicar que la noticia será dada a conocer en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde Colapinto hará las veces de local ante miles de compatriotas que viajarán para verlo correr.

Cuándo corre Franco Colapinto la clasificación y la carrera en Bakú

Con la temporada 2025 en curso, la atención se centra en cómo se desarrollará la competencia interna y cuál de ellos logrará asegurar el codiciado puesto junto al piloto galo, que firmó contrato hasta finales de 2028. "No veo ninguna otra posibilidad. Vimos a otros, pero no lo sentimos, porque los buenos hacen 'boom'", advirtió el descubridor de Michael Schumacher y Fernando Alonso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1969026549128032617&partner=&hide_thread=false Crossing off our Friday running pic.twitter.com/gSDx1up9go — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 19, 2025

"Estos jóvenes llegan con mucha presión. Antonelli, Doohan, Franco... es muy difícil gestionar el coche y hablar con los ingenieros", sentenció el descubridor de Michael Schumacher y Fernando Alonso, que reconoció que en las últimas fechas "Colapinto fue el mejor de los rookies". La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán se realizará mañana a las 9; mientras que el domingo, desde las 8, se llevará a cabo la carrera principal.