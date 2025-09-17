La Fórmula 1 anunció varios cambios para 2026: cuáles son

El CEO de la categoría brindó una conferencia de prensa tras presentar las modificaciones relacionadas al calendario durante la próxima temporada.

La Fórmula 1 oficializó los seis circuitos que albergarán carreras sprint en la temporada 2026, con la inclusión de Silverstone (Gran Bretaña) , Zandvoort (Países Bajos) , Montreal (Canadá) y Singapur como nuevas sedes. Estas pistas se suman a Miami (EE.UU.) y Shanghai (China) , que repiten tras formar parte del calendario en años anteriores.

El circuito británico, que fue sede de la primera sprint en 2021, vuelve a albergar este formato. El trazado neerlandés celebrará su última carrera sprint antes de despedirse del calendario tras la expiración de su contrato. En tanto, Canadá y Singapur harán su debut en este formato reducido.

Entre las bajas para el próximo año se destacan Bélgica , Austin , Brasil y Qatar , que no tendrán sprint en 2026. Según explicó la organización, la rotación busca mantener el atractivo del formato y adaptarse a las preferencias de promotores y equipos.

El formato sprint consiste en una carrera de 100 kilómetros los sábados, con una clasificación propia que define el orden de largada. A diferencia de los primeros años, ya no determina la grilla del domingo, lo que mejoró su recepción entre pilotos y público.

Stefano Domenicali, CEO de la F1, remarcó que las sprint “generan más acción cada día del fin de semana y aumentan tanto la asistencia como la audiencia global”, consolidando su lugar dentro del calendario.

Lo que sigue en la Fórmula 1: el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito Callejero de Bakú. Este Gran Premio se disputó por primera vez con este nombre en 2017, aunque en 2016 se llevó a cabo el GP de Europa en este mismo circuito. En aquella ocasión, el triunfo quedó en manos del alemán Nico Rosberg (Mercedes), quien finalmente sería el campeón del mundo y se retiraría de la Fórmula 1 pocos días después.

En 2017 la victoria fue para el australiano Daniel Ricciardo, que por aquel entonces representaba a la escudería autríaca Red Bull. Luego el dominio volvió del lado de Mercedes, ya que el británico Lewis Hamilton ganó en 2018 y el finlandés Valtteri Bottas hizo lo propio en 2019.

El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo que esperar dos años para volver a disputarse, ya que en 2020 se suspendió debido a la pandemia de Covid-19. En su regreso al calendario, en 2021, el ganador fue el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), quien también se subió a lo más alto del podio en 2023.

En el medio, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en 2022, mientras que la última edición de este Gran Premio quedó en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren).

Además, el Gran Premio de Azerbaiyán guarda un lugar especial para el automovilismo argentino: fue en la edición de 2024 donde Franco Colapinto logró sumar puntos por primera vez en la Fórmula 1, marcando un hito en su incipiente trayectoria dentro de la máxima categoría.

Todos los ganadores del GP de Azerbaiyán