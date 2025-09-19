Franco Colapinto en la Fórmula 1: no arrancó bien el GP de Azerbaiyán

Este viernes, bien temprano por la diferencia horaria, arrancaron las primeras prácticas libres para el argentino con Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió como todo el año la falta de ritmo de su Alpine y no pudo redondear una buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Azerbaiyán .

El pilarense terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.

Durante la primera práctica libre lideró Lando Norris con McLaren en una prueba que fue interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos.

Norris fue el piloto más rápido con un 1:42.704, 0.310s por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc a mando de su Ferrari completó el top 3 a 0.552s del británico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1968965929280139521&partner=&hide_thread=false GREEN LIGHT



Safety checks complete and the drivers come out on track again



We've got around 20 minutes remaining in the session#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/AQaS25wm5L — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

En tanto, la cuarta posición fue para George Russell (0.717s), que fue el único Mercedes en el top 10. Bastante cerca, Alex Albon terminó quinto con su Williams (0.859s).

Si bien Colapinto no tuvo un buen desempeño en el primer ensayo, logró finalizar por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

En medio de la competencia, una pieza de fibra de carbono del Williams de Carlos Sainz, provocó que se detenga la sesión para evitar pinchazos o mayores problemas a quien pase por la curva 15 del circuito.

La segunda práctica libre arrancaba a las 9.00 (hora argentina)