El posteo de Alpine que rompe las ilusiones de Franco Colapinto para esta temporada

En medio de las definiciones sobre su continuidad en la escudería pensando en 2026, la escudería francesa advirtió sobre un condicionante para el rendimiento del monoplaza.

Franco Colapinto no pudo igualar hasta el momento aquel debut ilusionador con la escudería Williams donde tenía un monoplaza con un buen ritmo de carrera que se posicionaba como la escudería más rápida entre los equipos que batallaban la mitad de tabla. El presente en Alpine es totalmente opuesto y encontrar funcionamiento es una hazaña.

El piloto se juega todo en las últimas siete carreras que quedan en el calendario entendiendo que el jefe de la escudería francesa Flavio Briatore aún debe tomar la decisión de quién acompañará a Pierre Gasly, confirmado hasta 2028, entre Franco y el piloto reserva Paul Aaron. En medio de las definiciones, la escudería lanzó un llamativo posteo donde le dejó en claro que deberá demostrar con su nivel de manejo pero sin esperar mucho aporte del monoplaza.

"Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base", escribió la escudería en su cuenta personal de X (ex Twitter). Cabe recordar que la escudería planea una inversión para la próxima temporada donde dejará el motor Reanault y comenzará a utilizar la marca Mercedes Benz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1970043016619442269&partner=&hide_thread=false With our current package, we know the last few races will be tough.



Time to see out 2025 and keep pushing back at base. pic.twitter.com/XJ1lqejD6K — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 22, 2025

La curiosa foto que compartió el jefe de Alpine con Colapinto mientras se define su futuro en la Fórmula 1

Flavio Briatore ha dejado en claro que aún debe analizar algunas carreras para definir si Franco Colapinto sigue en la escudería Alpine en 2026. "Necesito una o dos carreras más para ver, pero honestamente hoy no sé cuál es el piloto”, declaró el jefe de la escudería francesa dejando en claro que se decidirá por Franco o el piloto reserva Paul Aaron.

Lo cierto es que mientras tanto el lider de la escudería compartió en sus redes sociales una imagen particular sobre un encuentro con el piloto. Desde otra perspectiva y en la intimidad de la escudería francés, Briatore publicó una foto suya reunido con Franco en una oficina donde hablaron de diversos temas.

A la espera de una resolución para el futuro, es una muestra positiva de la consideración que tiene el jefe para con el piloto oriundo de Pilar. Se espera que en los próximos meses se tome una decisión y se comunique públicamente.