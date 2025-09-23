Básquet, amigos y un proyecto común que debuta en Neuquén

Se viene la cancha de BANG!, una iniciativa que reúne a cuatro amigos de la región con el deporte como motor.

En los próximos días se inaugurará un espacio diferente que, a través del básquet, une amigos en Neuquén: BANG ! está cerca de ser abrir sus puertas oficialmente.

La idea inicial fue de Guillermo Gómez Ciavolella , pero se transformó en un proyecto colectivo. Primero se sumó Paolo Casale , después David Herrera y finalmente Facundo Sabas , jugadores y también entrenadores de básquet de toda su vida.

"Guille tenía la idea, este sueño de tener una cancha de básquet de alquiler, sabiendo que acá en la ciudad no hay una cancha entera dedicada a eso. Dependés de los clubes que alquilan, que obviamente te dan los horarios más complejos porque se prioriza la actividad propia, lo cual es lógico. El basquetbolista amateur, o el que quiere juntarse con los amigos a jugar no tiene ese espacio, como sí pasa de toda la vida en el fútbol 5, fútbol 8 o el pádel que ahora es un boom", comenzó diciendo David a LMNeuquén.

bang

Los muchachos se tiraron a la pileta con un objetivo claro, pero en el desarrollo de un proyecto original para la región, las idas y vueltas ocurren, como les pasó con el mural inicial que no les gustó y decidieron cambiar.

"Con el diario del lunes, hicimos al revés. Primero hicimos la cancha y después nos dedicamos a la obra de vestuarios y cantina. Son oportunidades que se presentan. Hoy lo hubiese hecho al revés, pero bueno, se dio así. Empezamos a buscar contacto de los pisos, a comprar cosas, aros, relojes y pintura", comentó Herrera.

Del básquet para el básquet

Los cuatro involucrados tienen al deporte de la naranja como factor común. En su recorrido por las formativas de distintos clubes de la región, fueron construyendo vínculos hasta el día de hoy y coincidieron en Avestruces de Bulgaria, equipo amateur que ya lleva varios años en la ciudad.

La actividad los unió y así surgió esta iniciativa que es una realidad y busca generar un feedback con el ambiente del básquet en la zona.

"Nos gustaría que las selecciones de Neuquén tengan un lugar para entrenar. Buscar una forma para devolverle al básquet desde ese lado. Sentimos que el basquetbolista amateur no tiene ese lugar y queremos serlo. También tenemos ideas para los profesionales en los recesos como entrenamientos y torneos. El objetivo principal es acompañar al deporte", agregó David.

bang basquet

El lugar, que será inaugurado próximamente, tiene la lógica de encuentro en un espacio donde se respire básquet: "Vamos a tener un proyector que esté dando básquet todo el día, ya sea Liga Federal, Liga Nacional, Euroliga, NBA. Que la gente se pueda quedar a compartir algo para tomar o comer y mirar basquet".

Ubicado en Doctor Benedetti 180, Bang! promete ser un espacio diferente para el básquet de la zona que incluso antes de su inauguración ya tiene un interesante acompañamiento. "Logramos alianzas con sponsors locales y nacionales que confiaron en nosotros cuando esto era una idea plasmada en un PDF. Gatorade, Run Up, DSK, Fluidos Patagonia y algunas más, a las cuales estamos muy agradecidos", finalizó David.