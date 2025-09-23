El equipo de Lifune y una parada difícil en Tandil por la Copa País

Los dirigidos por Rogger Morales visitan al conjunto bonaerense en la ida de los cuartos de final.

El plantel del equipo que representa a Lifune ya está en Tandil , donde este miércoles desde las 20 enfrentará al combinado de la Liga de esa ciudad bonaerense. Serán los primeros 90 minutos de la serie de cuartos de final de la Copa País, donde el equipo dirigidos por Rogger Morales ya superó a la Liga de Bariloche y a la del Valle de Chubut.

La delegación neuquina viajó el lunes por la noche a Tandil y ya se encuentra en tierras ajenas para presentarse en el estadio General San Martín, que pertenece a Santamarina de aquella localidad. El equipo que milita en el Federal A ya no está en competencia este año, aunque mantuvo la categoría.

Los jugadores de Lifune convocados para el encuentro son: Alan Aldalla, Pablo Namuncurá, Gastón Robles, Hernán Azaguate Ignacio Cechich, Leo Gutierrez, Maxi Carrasco, Franco Reyes Franco, Lautaro Guevara, Maxi Azame, Alan Riquelme, Axel Paz, Miguel Díaz, Lucas Baiz, Maximiliano Morales, Braian González, Nélson Páez, Matías González, Bruno Gattoni y Julián Palumbo.

Además del cuerpo técnico que encabeza Morales, también está presente acompañando al plantel Nestor Mingot, presidente de Lifune.

El encuentro será transmitido por la a través del streaming pago passline (www.passline.com).

Qué es la Copa País

El torneo que se resuelve por eliminación directa está disputando su primera edición. Es una competencia de fútbol organizada por el Consejo Federal de AFA para selecciones de ligas regionales argentinas, con el objetivo de promover el desarrollo de jóvenes talentos del interior del país y federalizar el deporte. El torneo se juega en tres etapas —Clasificatoria, Regional y Final— y el campeón obtiene un cupo directo para la siguiente edición de la Copa Argentina.