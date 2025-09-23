Papelón en puerta: Gustavo Quinteros podría no dirigir a Independiente en el clásico

El entrenador fue presentado esta semana, pero hay chances de que no esté en el banco de suplentes ante Racing.

Gustavo Quinteros ya está en funciones como DT de Independiente , luego de su presentación oficial del lunes. Tras el empate frente a San Lorenzo por 1 a 1 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, con la dupla Matheu-Tuzzio al mando, el plantel comenzó a trabajar bajo la nueva gestión.

Sin embargo, el flamante entrenador del Rojo podría ver postergado su debut del domingo en el clásico de Avellaneda ante Racing debido a una deuda que tiene el club.

El lunes al mediodía, el director técnico fue presentado en el cargo en el "Rojo" en la previa de lo que será una nueva edición del clásico de Avellaneda el domingo ante Racing , desde las 15.15 horas , en el estadio Presidente Perón.

Tras las negociaciones entre la dirigencia y el representante del DT, se resolvió que Quinteros comenzara su ciclo en este encuentro más que especial para los hinchas de Independiente.

Pero este martes, en el primer entrenamiento de Independiente con Quinteros, el director técnico recibió la noticia de que su inicio de ciclo en Independiente podría postergarse debido a una inhibición que el club posee en AFA que no permite la inscripción del entrenador en el ente madre del fútbol argentino.

La inhibición, que no impide la firma de contrato, se debe a que la institución no abonó los aportes al cuerpo docente del centro educativo del club. El monto por pagar es de alrededor de 235 millones de pesos, y la dirigencia del "Rojo" no da señales de saldar dicha deuda.

En las primeras horas del martes trascendió que la AFA le daría un permiso especial a Independiente para que Quinteros pueda estar el domingo en el banco de suplentes dirigiendo al primer equipo en el clásico de Avellaneda ante Racing.

De todas formas, esto no es una certeza porque la deuda es real y habrá que esperar a los próximos días. Mientras tanto, Quinteros ya comenzó su ciclo con el entrenamiento de este martes al frente del primer equipo.