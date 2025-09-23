Una cama y un mensaje claro: el fuerte posteo que hizo la pareja del Ogro Fabbiani tras la derrota de Newell's

La pareja del Ogro Fabbiani se expresó en las redes sociales tras la derrota de La Lepra por 3-0 ante Belgrano de Córdoba. Qué dijo en entrenador en conferencia de prensa.

Cristian Fabbiani recibió un nuevo y duro revés en su estadía como entrenador de Newell's con la derrota 3-0 ante Belgrano de Códoba en condición de visitante y su futuro en el club sigue siendo una incógnita con un proceso difícil que se profundizó con la derrota en el clásico frente a Rosario Central.

Ante la derrota consumada este lunes, la pareja del Ogro, Gimena Vascon , lanzó un llamativo posteo en sus redes sociales que generó repercusión por el tono. A través de sus historias de Instagram compartió una imagen de un mueble y escribió: "Hermosa cama", con tres puntos suspensivos que generaron cierta intriga.

Más allá de las repercusiones y el resultado obtenido, Fabbiani se mostró confiado en conferencia de prensa: "Tengo mucha fuerza para seguir, el club estaba prácticamente descendido y lo sacamos adelante. De acá no me voy, voy a seguir a muerte". Luego agregó sobre el duelo ante Estudiantes de La Plata de la próxima semana: "El martes tenemos que ganar para seguir sumando. No soy de tirar la toalla y menos ahora porque el escudo lo amerita".

Cama Fabbiani

"Fuimos superiores. Estamos en esa racha que te llegan y hacen un gol. El equipo creció, entendió qué había pasado el miércoles (derrota en Copa Argentina ante este mismo rival) y seguir mejorando. Quedan siete finales, cuatro en casa. Si el equipo juega de esta manera y no comete los errores, va a ganar más de lo que va a perder", sumó.

"Me quedo tranquilo en el sentido que el equipo se repuso, estuvo a la altura, jugó como me gusta", manifestó Fabbiani y pidió que "nos sigan bancando" porque seguir trabajando para salir adelante. "Hoy, quedó demostrado. Por mala suerte perdimos 3-0", dijo.

"ME TIRA TODO EL TRABAJO A LA BASURA." El Ogro Fabbiani habló sobre la polémica que pidió todo Newell´s ante Belgrano en el Gigante de Alberdi.



#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium

El insólito penal errado por el Pipa Benedetto que ya es meme

En el cierre de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, Darío Benedetto protagonizó uno de los momentos más insólitos de los últimos días. El delantero de Newell's tuvo un penal cuando su equipo estaba abajo en el marcador, pero lo desperdició de manera increíble.

Con la Lepra perdía 1 a 0, el Pipa recibió una infracción dentro del área por parte del arquero Cardozo y él mismo se encargó de la ejecución.

Sin embargo, en el intento de engañar a Cardozo, Benedetto le entregó el remate desde los doce pasos casi a las manos.

EL PIPA BENEDETTO LE PEGÓ AL MEDIO Y CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL

Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XGfQlogpaj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

Unos minutos antes, el arquero Espínola había cometido otro grave error cuando sacó mal, le dejó el arco solo a González Metilli y este convirtió con un remate sencillo, ante la floja respuesta del guardameta de Newell's.

Como si le faltara algo, en el segundo tiempo fue expulsado Gonzalo Maroni en la visita, que terminó perdiendo 3 a 0 porque más tarde llegaría el tanto de Uvita Fernández tras una linda jugada colectiva y después cerró la cuenta el Lucas "el Chino" Zelarayán.

La acción de Benedetto recorrió las redes sociales con miles de memes que volvieron a ridiculizar al delantero, de pasos recientes por Olimpia de Paraguay, Boca y Querétaro de México, clubes en los que le fue muy mal.

Así como lo ves, pateó mejor el penal que el Pipa Benedetto contra Belgrano.

Benedetto tendencia, alegría eterna

Cómo quedan y cómo siguen

Con este resultado, el conjunto cordobés dejó atrás una racha de cuatro partidos sin triunfo en el campeonato local, alcanzó la séptima posición de la Zona A con 12 puntos -mismos que Defensa y Justicia, Tigre y Huracán- y se está metiendo en los Playoffs del certamen

Ahora, los comandados por Ricardo Zielinski deberán visitar a Barracas Central el próximo lunes desde las 15:30 en el estadio Claudio Fabián Tapia por la décima jornada de la competición.

Por otro lado, el cuadro rosarino sumó su cuarta derrota en el Torneo Clausura y quedó en la decimocuarta ubicación del Grupo A con 9 unidades. En tanto, recibirá a Estudiantes de La Plata el martes 30 de septiembre a partir de las 19:00.

Al igual que en el duelo por Copa Argentina, llevado a cabo el pasado miércoles, Belgrano volvió a ganarle la batalla a los comandados por Cristián Fabbiani convirtiendo tres goles. Dicha victoria sirvió para clasificar a las semifinales de la competencia.