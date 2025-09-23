El conmovedor ⁠banderazo de los hinchas de Vélez previo a la revancha contra ⁠Racing por Libertadores

Los hinchas del Fortín se preparan para el duelo de esta tarde ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda donde se jugará el pase a la próxima fase del certamen.

El Cilindro de Avellaneda tendrá esta tarde un partido apasionante cuando Vélez arribe al estadio para disputar ante Racing el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores , donde el global posiciona al equipo de Gustavo Costas 1-0 en el global luego de ganar en condición de visitante. La fe de los hinchas en el fortín está intacta y así se lo demostraron a los jugadores.

En la previa al duelo que se disputará este martes a partir de las 19 horas, los fanáticos del Fortín realizaron un banderazo con una movilización que partió desde la sede del club hasta la Villa Olímpica. Lo llamativo de la iniciativa fue la convocatoria de hinchas que se concentraron debido a que se trataba de un horario laboral.

Las imágenes fueron replicadas por distintos futbolistas que compartieron en sus redes sociales el momento vivido para llegar con mayor energía al duelo. A su vez, en las redes sociales apareció el #MODOVÉLEZ que se replicó para hacer aún más grande el banderazo.

"Nunca caminarás solo".

Pizzini nos regala este video del hermoso banderazo de la gente de #Vélez previo al partido de mañana.



Pizzini nos regala este video del hermoso banderazo de la gente de #Vélez previo al partido de mañana.



VAMOS NOSOTROS pic.twitter.com/O2M7OI35ZT — Vélez Gigante (@velezgigante) September 22, 2025

Dejando todo por la V azulada

¡LO DAMOS VUELTA ENTRE TODOS! pic.twitter.com/VdhPyGs8mI — Vélez Sarsfield (@Velez) September 23, 2025



¡LO DAMOS VUELTA ENTRE TODOS! pic.twitter.com/VdhPyGs8mI — Vélez Sarsfield (@Velez) September 23, 2025

La probable formación de Vélez

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Galván o Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La particular frase que soltó Guillermo Barros Schelotto tras el partido de ida: "Soy toro..."

Guillermo Barros Schelotto, entrenador del fortín, volvió a vivir el encuentro en su modo siendo que cada partido deja una perla por sus reacciones debido a la intensidad que demuestra durante los partidos. Este martes no fue la excepción y volvió ser protagonista, pero esta vez en conferencia de prensa.

En el comienzo de su relato hizo un análisis del desarrollo del encuentro: "Hasta la expulsión, lo manejábamos bien. Había una tendencia a favor nuestro, pero esa jugada cambió el juego y emparejó el partido. Se suponía que nos iban a dominar, pero estuvo dividido y nunca nos sentimos superados pese al hombre de menos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968117364576104823&partner=&hide_thread=false "EN BOLIVIA TAMBIÉN PERDIMOS CON UN GOL MAL ANULADO. ESOS FUERON LOS ÚNICOS DOS PARTIDOS QUE PERDIMOS... CON EL MISMO ÁRBITRO, ES CASUALIDAD"



Guillermo Barros Schelotto en conferencia



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jXx4zgP8sz — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Por otra parte destacó y apuntó contra el VAR: "Tuvimos mucha actitud. Salvo la jugada del gol, no nos llegaron claramente. Pudimos empatarlo, pero el VAR no lo cobró. Peleamos, el equipo estuvo a la altura del rival y fue un partido parejo con uno menos".

"Uno debiera confiar en la decisión del VAR porque tiene el análisis y la regla, así que me someto a eso", sumó haciendo alusión a la roja al defensor Lisandro Magallán, el gol que le anularon a Quirós y la retrotracción de la expulsión a Juan Ignacio Nardoni.

A su vez, más allá de la tecnología, fue crítico con el árbitro Wilton Sampaio: "En Bolivia también perdimos con un gol mal anulado a Romero, fueron los dos partidos que perdimos y con el mismo árbitro. Pero es casualidad...".

"No sé si se fue la pelota, pero el VAR debiera actuar si así fue. Lo mismo la expulsión, estoy de acuerdo. Hoy nos jugó en contra, a veces tenés una racha, espero que se corte ahora antes del martes", agregó sobre el arbitraje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968128681152315879&partner=&hide_thread=false "LA GENTE NOS DESPIDIÓ COMO CORRESPONDÍA, LES DECIMOS QUE VAMOS A DEJAR TODO... SOY TORO EN MI RODEO Y TORAZO EN RODEO AJENO"



De Guillermo Barros Schelotto para los hinchas de Vélez tras la derrota en la ida ante Racing pic.twitter.com/tJzDWdeiHr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Por otra parte se mostró confiado para la revancha: "La serie está abierta, vamos a ir a la cancha de Racing a jugar igual, con pretensiones más allá de la obligación de ganar. Tenemos virtudes como creer en un triunfo y dar vuelta este resultado, y más si jugamos once contra once".

Y lo llamativo de la conferencia de prensa llegó en el cierre de la conferencia cuando recitó una frase del libro Martín Fierro: "Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno".