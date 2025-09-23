Una aerolínea suma vuelos desde Argentina: rutas directas a Chile, Perú y Estados Unidos

La conectividad aérea de Argentina se fortalece con la reciente autorización de vuelos internacionales por parte de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía. En las últimas horas se conoció que una reconocida empresa internacional sumará nuevos vuelos en el país.

Durante septiembre de 2025, la autoridad oficializó la operación de LAN PERÚ S.A. Sucursal Argentina y de LATAM Airlines Group S.A. , habilitando rutas estratégicas que conectan el país con Perú, Chile y Estados Unidos.

Estas medidas buscan consolidar el transporte aéreo de pasajeros y carga en el marco de acuerdos bilaterales vigentes.

LAN Perú: nueva ruta Lima – Buenos Aires – Santiago de Chile

La Disposición 32/2025 firmada el 18 de septiembre por el subsecretario Hernán Adrián Gómez y publicada en el Boletín Oficial, autoriza a LAN PERÚ S.A. Sucursal Argentina a operar vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta Lima – Buenos Aires – Santiago de Chile y regreso.

latam Las nuevas autorizaciones permitirán que los vuelos internacionales conecten Buenos Aires con Lima, Santiago de Chile y Miami.

El trámite se inició a partir del pedido formal de la compañía peruana, fundamentado en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre Argentina y Perú en 2006, así como en un Memorándum de Entendimiento de 2024 que regula los servicios aerocomerciales entre ambos países. La autoridad aeronáutica peruana designó a LAN PERÚ S.A. para realizar servicios regulares y no regulares hacia territorio argentino, mientras que la empresa acreditó todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa nacional.

El dictamen favorable de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC y la intervención del servicio jurídico del Ministerio de Economía garantizan la legalidad del procedimiento. La disposición se basa en la Ley 17.285 (Código Aeronáutico) y los decretos 50/2019 y 599/2024, reafirmando el compromiso de cumplir con los acuerdos bilaterales y garantizar la conectividad internacional.

LATAM Airlines: ruta directa hacia Estados Unidos

A mediados de agosto, el Gobierno autorizó a LATAM Airlines Group S.A. a operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Buenos Aires – Miami, con regreso incluido. La disposición, publicada en el Boletín Oficial, formalizó un pedido realizado en marzo, en el marco de los convenios bilaterales entre Argentina y Chile.

latam2 LAN Perú y LATAM proyectan vuelos diarios de pasajeros y carga, fortaleciendo la conectividad regional y global.

LATAM proyecta operar un vuelo diario en esta ruta utilizando aviones Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner, con capacidad entre 271 y 300 pasajeros, distribuidos entre clases Business y Economy. Según la compañía, esta nueva conexión permitirá movilizar alrededor de 170 mil pasajeros al año y crear un puente aéreo entre tres países, fortaleciendo la oferta internacional desde Buenos Aires. La ruta estará disponible a partir del 1° de diciembre de 2025.

Impacto en la conectividad y el transporte aéreo

Estas autorizaciones reflejan la intención de mejorar la conectividad regional e internacional de Argentina. La expansión de rutas por parte de LAN Perú y LATAM ofrece a los pasajeros nuevas opciones de viaje, tanto para turismo como para negocios, y fortalece la logística de transporte de carga entre los países involucrados.

Además, la apertura de estas rutas demuestra la aplicación práctica de los acuerdos bilaterales y la coordinación entre autoridades aeronáuticas de distintos Estados, asegurando que las operaciones cumplan con los estándares de seguridad y legalidad exigidos por la normativa nacional e internacional.

Con estas decisiones, Argentina se posiciona como un nodo estratégico en la aviación regional, facilitando el movimiento de personas y mercancías, y consolidando su participación en el mercado aéreo internacional a partir de finales de 2025.